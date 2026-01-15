8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से ऐसे उछलेगी आपकी सैलरी, जान लें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल तेज हो गई है. अगर आप भी अपनी नई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. रिपोर्ट्स हैं कि फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है. आठवें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है. खबर के अनुसार, इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है. इस खबर में जानिए कि अगर इतना फैक्टर सरकार लाती है तो उसका असर आपकी सैलरी पर कितना होगा.

क्या होगा असर?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी बढ़कर 34 हजार 560 रुपये हो सकती है. वहीं, लेवल-2 कर्मचारियों की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी अभी 19 हजार 900 रुपये है, ऐसे में सैलरी सीधे 38 हजार 208 तक पहुंचने का अनुमान है.

ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेटर

सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्तों में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आपकी कुल ग्रॉस सैलरी नया बेसिक पे, मकान किराया भत्ता के साथ परिवहन भत्ता पर डिपेंड करेगी. इन तीन चीजों पर टिकी होगी.

मान लीजिए, अगर आपकी बेसिक पे 34 हजार हो जाती है और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो 30% किराया भत्ता और दूसरे भत्तों को मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी 55 हजार से 60 हजार रुपये के पार जा सकती है.

कब से लागू होगा वेतन आयोग?

आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. सातवां वेतन आयोग 2016 में आया था, इस हिसाब से जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर पर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है.

पेंशन होल्डर्स को भी मिलेगा बंपर फायदा

सैलरी के साथ-साथ पेंशन होल्डर्स की मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से पेंशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, जिससे करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.