सिर्फ गहना ही नहीं, कुदरत का करिश्मा है सोना! जानें गोल्ड से जुड़े वो 6 हैरान करने वाले फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे

Gold Interesting Facts: सोने की कीमतों में हर दिन आता उछाल और रिकॉर्ड तोड़ते दाम आजकल चर्चा का सबसे बड़ा विषय बने हुए हैं. पहले के जमाने में राजा‑महाराजा सोने के लिए युद्ध करते थे, और आज लोग यह सोचते हैं कि सोने में निवेश करें, उसे संभालकर रखें या बस उसकी चमक को निहारें. आज की समय में भी सोना दौलत, ताकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि इसकी अहमियत समय के साथ कम नहीं हुई है. इसी कड़ी में आज हम आपको गोल्ड के बारे में ऐसे 6 अनसुने और चौंकाने वाले फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

1. आपके फोन में भी है गोल्ड

यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है, कि आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी सोना मौजूद होता है. दरअसल, गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है. हालांकि, डिवाइस में सोने की मात्रा बहुत ही कम होती है.

2. बहुत सोफ्ट होता है शुद्ध गोल्ड

जानकारी के लिए बता दें, कि शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना इतना मुलायम होता है कि इसे हाथों से भी मोड़ा जा सकता है. इसी वजह से गहने बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट गोल्ड का सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

3. एक बेडरूम जितना फैलाया जा सकता है 1 Ounce सोना

सोने बहुत ही ज्यादा मुलायम और लचीला होता है. आपको जानकर हैरानी होगी, कि सिर्फ 1 Ounce सोने को पीट‑पीटकर इतना पतला बनाया जा सकता है कि वह लगभग ट्रांसपेरेंट चादर जैसा दिखने लगे. इतनी पतली चादर से करीब 9 वर्ग मीटर का एरिया यानी 1 छोटे बेडरूम ढका जा सकता है.

Photo Credit: (Photo: Freepix)

4. सारे सोने से दुनिया को 11.2 मिलियन बार लपेटा जा सकता है

सोना किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) के अनुसार, अगर दुनिया भर में मौजूद सारा सोना निकालकर उसे सिर्फ 5 माइक्रोन मोटे तार में खींच दिया जाए, तो वह तार धरती के चारों ओर करीब 11.2 मिलियन बार लपेटा जा सकता है.

5. चीन है सोने का प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश

साल 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक, चीन दुनिया में सोना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश था, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा बनाता है. इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और कई दूसरे देश आते हैं जहां बड़ी मात्रा में सोने का प्रोडक्शन होता है.

Photo Credit: (Photo: Unsplash)

6. सामान्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता गोल्ड

शुद्ध सोने को सामान्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता. यह बहुत ही मजबूत होता और इस पर जंग नहीं लगता और न ही यह जल्दी खराब होता है. खास बात यह है कि, सोने को चाहे पिघला दिया जाए या उसका नया आकार बना दिया जाए, इसकी मूल खासियतें कभी नहीं बदलतीं हैं.

