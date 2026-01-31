विज्ञापन
22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड में क्या होता है अंतर? बढ़ती कीमतों के बीच, जान लीजिए काम की बात

Difference between 22, 23 and 24 Karat Gold: अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, कि आखिर 22, 23 और 24 कैरेट सोने में फर्क क्या होता है. इसी के चलते आज हम आपको आसान भाषा में यह बताने जा रहे हैं कि 22, 23 और 24 कैरेट गोल्ड में क्या अंतर होता है.

22, 23, 24 कैरेट गोल्ड में अंतर
22, 23 and 24 Karat Gold: सोने की आसमान छूती कीमतों ने आज हर किसी को सोच-समझकर निवेश करने पर मजबूर कर दिया है. लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों के लिए सोना खरीद पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में जब कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन बनाता है, तो  22, 23 और 24 कैरेट सोने को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है. अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, कि आखिर इनमें फर्क क्या होता है. इसी के चलते आज हम आपको आसान भाषा में यह बताने जा रहे हैं कि 22, 23 और 24 कैरेट गोल्ड में क्या अंतर होता है.

क्या होता है 22 कैरेट गोल्ड? (What is 22 Karat Gold)

22 कैरेट गोल्ड में 91 प्रतिशत तक शुद्ध सोना होता है. इसमें 9 प्रतिशत भाग दूसरे धातुओं जैसे जिंक और तांबे का होता है. माना जाता है कि 24 कैरेट सोने के बजाय 22 कैरेट गोल्ड ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि इसमें बाकी कई मेटेल भी मिले होते हैं. वहीं, शुद्धता की वजह से 24 कैरेट की तुलना में 22 कैरेट गोल्ड थोड़ा सस्ता भी होता है.

23 कैरेट गोल्ड क्या होता है? (What is 23 Karat Gold)

23 कैरेट गोल्ड में 95.8 परसेंट सोना और 4.2 परसेंट बाकी के धातु मिले हुए होते हैं. इसको 958 गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. अधिकतर जिन लोगों को हाई क्वालिटी गोल्ड चाहिए होता है, वे 23 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं. यह गोल्ड थाईलैंड में ज्यादा पॉपुलर है. भारत में अधिकतर 22 या 24 कैरेट सोना ही खरीदा जाता है.

24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? (What is 24 Karat Gold)

24 कैरेट गोल्ड 99.9 परसेंट सोना होता है और इसी वजह से यह सबसे शुद्ध सोना कहलाया जाता है. लेकिन, यह गोल्ड काफी ज्यादा नरम होता है, जिस वजह से यह ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से 24 कैरेट गोल्ड काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, शुद्धता के कारण यह 22 और 23 कैरेट से ज्यादा महंगा होता है. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Gold Price, Gold Purity, 22 23 24 Karat Gold
