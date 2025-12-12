क्‍या 500 रुपये और 1,000 रुपये के बंद हो चुके पुराने नोट अभी भी बदले जा सकते हैं? क्‍या RBI अभी भी इन पुराने बंद हो चुके नोटों को बदल रहा है? ये सवाल इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्‍योंकि दिल्‍ली पुलिस ने गुरुवार को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों का जखीरा पकड़ा है. ये नोट 10, 20, 50 हजार रुपये के नहीं, बल्कि पूरे 3.5 करोड़ रुपये के हैं. इस मामले में चार आरोपियों को शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन से दबोचा गया, जो पुराने नोट बदलने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे. ये गैंग लोगों से कहता था कि RBI में पुराने नोट अभी भी बदले जा रहे हैं और ऐसा कह के वे लोग कम कीमत में 500 और 1,000 रुपये के नोट बेचते थे.

क्‍या अभी भी बदले जा सकते हैं पुराने 500-1000 के नोट?

सवाल ये है कि क्‍या अभी भी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदले जा सकते हैं? जवाब है- नहीं. RBI के मुताबिक ऐसा बिल्‍कुल नहीं किया जा सकता. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अब वैध नहीं हैं. ये नोट नवंबर 2016 में बंद कर दिए गए थे. पुराने 500 रुपये के नोट की जगह, नए नोट जारी किए गए, जबकि 1,000 रुपये का नोट बंद ही कर दिया गया. नोटबंदी के दौरान इन पुराने नोटों को बदलने के लिए मौका भी दिया गया था. लेकिन अब ये नोट पूरी तरह से अवैध हैं. यानी आपके पास अगर ऐसे नोट हैं भी तो उनका कोई मोल नहीं रह गया है.

केंद्र सरकार ने दूर किया था कन्फ्यूजन

केंद्र सरकार की सूचना एजेंसी PIB ने एक Fact Check में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदले जाने को लेकर कन्फ्यूजन क्लियर किया था. 29 अक्‍टूबर के एक एक्‍स पोस्‍ट में इसने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने को लेकर स्‍पष्‍ट किया था. सोशल मीडिया पर एक कटिंग वायरल की जा रही थी, जिसका PIB ने खंडन किया था. इसने पोस्‍ट में लिखा था, 'सोशल मीडिया पर प्रसारित एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 और 1000 रुपये के पुराने बंद हो चुके नोट बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं और एक आखिरी मौका दिया जा रहा है.

PIBFactCheck ने बताया कि ये दावा फर्जी है. आरबीआई ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है. इसने सलाह दी थी, 'कृपया वित्तीय नियमों और नवीनतम सूचनाओं की जानकारी हेतु RBI की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in विजिट कीजिए.

तो फिर RBI में कौन-से नोट बदले जा रहे हैं?

केंद्र सरकार ने मई 2023 में 2,000 रुपये के नोट बंद किए थे, लेकिन इसे लीगल टेंडर बनाए रखा था यानी ये नोट बैंकों में आसानी से बदले जा सकते थे. बाद में केवल RBI तक इसे सीमित कर दिया. अभी भी RBI में 2,000 रुपये के ये नोट बदले जा सकते हैं. ऐसे नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी. बाद में चलन से हटाये गये 2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा सीमित कर दी गई. अब ये सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है. केंद्रीय बैंक ने बताया है कि इसके साथ ही, 29 नवंबर तक 2,000 रुपये मूल्य के 5,743 करोड़ रुपये के नोट चलन में रह गए हैं.

कैसे बदल सकते हैं 2,000 रुपये के पुराने नोट

आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ अक्टूबर, 2023 से लोगों और इकाइयों से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2,000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं. बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने वाले RBI के 19 कार्यालय में बदला जा सकता है. ये सुविधा अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं. इसके अलावा, लोग देश के भीतर भारतीय डाक से भी 2,000 रुपये के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज रहे हैं. यह पैसा उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है.