Camera phones under 15,000: DSLR जैसी क्वालिटी फोटो देने वाले 5 बेस्ट मोबाइल

साल 2026 में बेस्ट कैमरा मोबाइल ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ 15 हज़ार से कम में आपको मिल जाए? तो चलिए आपको यहां बताते हैं बेस्ट 5 फोन के बारे में जो आपको DSLR जैसी क्वालिटी वाली फोटोज़ क्लिक करके देंगे. फोटो के साथ-साथ 15 हज़ार से कम में आने वाले इन फोन में दमदार डिस्प्ले, भरोसेमंद बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस भी मिलेगी. यानी ये पांचों बजट स्मार्टफोन हर मामले में काफी आगे हैं.

Samsung Galaxy F17 (कीमत - 13,900)

Samsung Galaxy F17 में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 1100 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है. इसके रियर में 50MP का मेन कैमरा और फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है, जिससे नैचुरल और क्लियर सेल्फी मिलती है. 5000mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग से फोन और भी लंबे समय तक चलता है.

Redmi 13 (कीमत - 12,947)

Redmi 13 उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो कैमरा स्पेसिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं. इसमें 6.79 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद एक्सपीरियंस देता है. फोन का 108MP का रियर कैमरा इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है, जबकि 13MP का फ्रंट कैमरा अच्छी सेल्फी क्लिक करता है. 5030mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग के कारण यह फोन लंबा चलेगा.

Motorola G45 (कीमत - 12,999)

Motorola G45 में आपको बड़ी स्क्रीन और बेहतर फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 6.8 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए शानदार है. फोन का 16MP का सेल्फी कैमरा इस बजट में काफी बेहतर माना जाता है और फोटो में अच्छी डिटेल देता है. 5000mAh की बैटरी इसे पूरे दिन चलने लायक बनाती है.

Realme P4x (कीमत - 14,999)

Realme P4x में 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर की वजह से फोन मल्टीटास्किंग और गेमिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है. ड्यूल 50MP कैमरा सेटअप फोटो क्वालिटी को बेहतर बनाता है और सेल्फी के शौकीनों के लिए यह फोन एक स्मार्ट चॉइस साबित होता है.

iQOO Z10x (कीमत - 14,999)

iQOO Z10x में मिलती है लंबी बैटरी और बेहतर कैमरा. इसमें 6.72 इंच का 120Hz डिस्प्ले दिया गया है, जो1050 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आउटडोर में भी अच्छा दिखता है. फोन में 50MP का कैमरा, बढ़िया फोटोज़ देता है. इसकी 6500mAh की बड़ी बैटरी और 44W फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक चलाती है.