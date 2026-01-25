काफी स्लो चार्ज होता है आपका मोबाइल? बस कर लें ये सेटिंग, होने लगेगी फास्ट चार्जिंग

Fast Charging Tips: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी स्लो चार्जिंग की समस्या अक्सर सिरदर्द बन जाती है. इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि काम की रफ्तार भी रुक जाती है. कई बार हम नया चार्जर बदलते हैं या केबल, फिर भी बैटरी चार्ज होने में घंटों लग जाते हैं. असल में, स्लो चार्जिंग की वजह हमेशा हार्डवेयर नहीं, बल्कि फोन की कुछ इंटरनल सेटिंग्स और बैकग्राउंड ऐप्स भी होते हैं. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ सेटिंग्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें चेंज करने से आप फोन की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं...

बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स और फीचर्स बन सकते हैं बाधा

फोन की स्लो चार्जिंग का एक कारण बैकग्राउंड में चल रही एक्टिविटीज हो सकती हैं. दरअसल, फोन जब हम फोन की स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, तब भी कुछ फीचर्स हमेशा ऑन रहते हैं. नेटवर्क सिग्नल, मोबाइल डेटा, वाई‑फाई, लोकेशन और अलग‑अलग ऐप्स लगातार काम करते रहती हैं, जिससे बैटरी पर दबाव पड़ता है. इसी वजह से बैटरी को पूरा पावर नहीं मिल पाता और फोन धीरे चार्ज होता है.

एयरप्लेन मोड से हो सकती है फास्ट चार्जिंग

अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन फास्ट चार्ज हो, तो एयरप्लेन मोड एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है. एयरप्लेन मोड ऑन करने से नेटवर्क सिग्नल, मोबाइल डेटा, वाई‑फाई, ब्लूटूथ और लोकेशन जैसी सभी कनेक्टिविटी बंद हो जाती हैं. इसके अलावा इससे फोन के बैकग्राउंड में चलने वाली एक्टिविटीज भी रुक जाती हैं और बैटरी पर पड़ने वाला लोड काफी कम हो जाता है. ऐसे में जब फोन कम पावर इस्तेमाल करता है, तो चार्जर से मिलने वाली ऊर्जा सीधे बैटरी को मिलती है, जिससे फोन ज्यादा तेजी से चार्ज होता है. खासतौर पर, जब आपको जल्दी फोन चार्ज करना हो या आप फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तब एयरप्लेन मोड आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

यह फीचर कर दें ऑफ

आजकल के स्मार्टफोन में ऑन डिस्पले जैसे फीचर आ रहे हैं, जिसका लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, फोन की स्लो चार्जिंग के लिए यह फीचर भी जिम्मेदार हो सकता है. ऐसे में फोन की फास्ट चार्जिंग के लिए आप अपने फोन में ऑन डिस्पले जैसे फीचर को ऑफ कर दें. इसके अलावा चार्जिंग के दौरान ब्राइटनेस को कम करने से भी फोन तेजी से चार्ज होता है.

इन बातों का रखें ध्यान