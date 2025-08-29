महाराष्ट्र नहीं, इस देश में है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति, हर दिन देखने आते हैं लाखों टूरिस्ट्स

भारत में भगवान गणेश (Lord Ganesha) के कई मंदिर हैं, जहां उनकी बेहद ही खूबसूरत मूर्तियां हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के मौके पर आज हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा (Worlds tallest idol of lord ganesha) के बारे में बताने जा रहे हैं. वैसे तो मुंबई (Mumbai) के लालबागचा राजा की गणेश प्रतिमा काफी प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 18 से 20 फीट (लगभग 5-6 मीटर तक) होती है, लेकिन आपको बता दें, बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में नहीं, बल्कि दूसरे देश में हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

थाईलैंड में गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा |The tallest Ganesha idol in Thailand|



भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में नहीं, बल्कि थाईलैंड (Thailand) में है. जिसकी ऊंचाई 39 मीटर है. बता दें, यह मूर्ति खलोंग खुएन गणेश इंटरनेशनल पार्क (Khlong Khuean Ganesh International Park) में स्थित है. देश और दुनिया से टूरिस्ट्स इस मूर्ति को देखने आते हैं.

बता दें, 39 मीटर ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमा चार साल के निर्माण के बाद 2012 में पूरी हुई थी. 854 कांसे के टुकड़ों से निर्मित और 40,000 वर्ग मीटर में फैली यह प्रतिमा बंग पाकोंग नदी के ऊपर भव्य रूप से खड़ी है, जो सड़क और नदी दोनों तरफ से आने वाले यात्रियों को दिखाई देती है. इसके विशाल आकार के कारण चाचोएंगसाओ रीजन (Chachoengsao Region) काफी फेमस हो गया है, जिसके कारण यहां पर हमेशा टूरिस्ट्स आते हैं.

बेहद ही खास है भगवान गणेश की मूर्ति |Specialty of Lord Ganesha idol|



थाईलैंड में स्थित भगवान गणेश की ये मूर्ति बेहद ही खास है. इस मूर्ति के आर्टिस्ट का नाम पिटक चालेमलाओ (Pitak Chaleumlao) है, जिन्होंने बताया कि भगवान गणेश की यह प्रतिमा थाईलैंड की धार्मिक समृद्धि को ध्यान में रखकर बनाई गई है. देवता के चार हाथ हैं जिनमें गन्ना, कटहल, केले और आम हैं, जो विकास और आशीर्वाद का प्रतीक हैं. उनका आगे बढ़ता हुआ कदम देश की प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जबकि कमल का मुकुट ज्ञान का प्रतीक है. वहीं शीर्ष पर, पवित्र "ॐ" चिन्ह एक रक्षक के रूप में दर्शाया गया है.



गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने का समय |Timings to visit tallest Ganesha idol|



- समय: सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक.

- स्थान: 62 मू 4, बंगतलाद, ख्लोंग खुएन, चाचोएंगसाओ, थाईलैंड.

एंट्री फीस: विदेशियों के लिए प्रति व्यक्ति 100 THB (भारतीय रुपए में लगभग 240 रुपए में ), वहीं थाई नागरिकों के लिए एंट्री फ्री है.



किस समय देखें थाईलैंड की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा |What time to see Thailand's tallest Ganesha idol|



अगर आप थाईलैंड की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा को देखने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें, यहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच माना जाता है, क्योंकि इस दौरान थाईलैंड का मौसम काफी सुहावना होता है.



थाईलैंड की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा देखने के लिए कैसे पहुंचे? |How to reach to see the tallest Ganesha idol in Thailand?|



सबसे पहले तो आपको थाईलैंड जाना होगा, जिसके बाद चाचोएंगसाओ के लिए निकलना होगा. बता दें, चाचोएंगसाओ बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है. ऐसे में यहां अच्छे से घूमने के लिए एक पूरा दिन निकालना होगा. चाचोएंगसाओ पहुंचने के बाद आपको खलोंग खुएन गणेश इंटरनेशनल पार्क जाना होगा. यहीं पर ही प्रतिमा स्थित है. आइए जानते हैं, किन- किन ऑप्शन के साथ आप चाचोएंगसाओ पहुंच सकते हैं.



ट्रेन से: बैंकॉक के हुआ लाम्फोंग स्टेशन से रेगुलर ट्रेनें चाचोएंगसाओ जंक्शन तक चलती हैं. यहां पहुंचने में लगभग डेढ़ से दो घंटे का समय लगेगा. स्टेशन से पार्क जाने के लिए आप लोकल टैक्सी या टुक-टुक ले सकते हैं.



सड़क के जरिए : बैंकॉक के एक्कामाई और मो चिट टर्मिनलों से चाचोएंगसाओ के लिए बसें अक्सर चलती रहती है. जो आपको लगभग डेढ़ घंटे में चाचोएंगसाओ पहुंचा देगी. जिसके बाद आप पार्क तक जाने के लिए टैक्सी या टुक- टुक ले सकते हैं.



कार/टैक्सी के जरिए : सेंट्रल बैंकॉक से गाड़ी चलाकर या टैक्सी किराए पर लेकर चाचोएंगसाओ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं.

