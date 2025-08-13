विज्ञापन
आजादी का 79वां साल, लॉन्ग वीकेंड पर करें ट्रिप का प्लान, देखें देश के ये 10 वॉर मेमोरियल, जानें कैसे पहुंचे

Independence Day 2025: अगर आप देशभक्त हैं और आप फैमिली के साथ एक देशभक्ति ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो आपको देश के इन 10 वॉर मेमोरियल (War Memorials) में जाकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के बारे में जानने को मिलेगा.

Independence Day 2025: इस 15 अगस्त देश आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है. देशभर में एक बार फिर लोगों में देशभक्ति की भावना जाग रही है. इस बार लोगों को लॉन्ग वीकेंड भी मिला है. अगर आप देशभक्त हैं और आप फैमिली के साथ एक देशभक्ति ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो आपको देश के इन 10 वॉर मेमोरियल (War Memorials) में जाकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के बारे में जानने को मिलेगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि यहां कैसे पहुंच सकते हैं.

1. नेशनल वॉर मेमोरियल
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक श्रद्धांजलि, चार अलग-अलग वृत्तों के साथ एक गोलाकार लेआउट में डिजाइन किया गया, जिसमें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र है.

कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग - इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरें और टैक्सी या मेट्रो लें.

रेल मार्ग - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें.

2. कारगिल युद्ध स्मारक

1999 के भारत-पाक युद्ध को समर्पित, जिसमें अमर जवान ज्योति, मनोज पांडे गैलरी और वीर भूमि शामिल हैं.

कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग - लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा.

रेल मार्ग - जम्मू तवी रेलवे स्टेशन.

3. दार्जिलिंग युद्ध स्मारक

गोरखा सैनिकों और रेजिमेंटों के सम्मान में, एक मनोरम टॉय ट्रेन यात्रा और एक सैनिक के हेलमेट से ढकी राइफल की मूर्ति.

कैसे पहुंचें ?

हवाई मार्ग - बागडोगरा हवाई अड्डा.

रेल मार्ग - न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन.

4. चंडीगढ़ युद्ध स्मारक

भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक, जिसका अनावरण पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में किया था. इसमें गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवारें और एक खुला एम्फीथिएटर है.

कैसे पहुंचें ?

हवाई मार्ग - शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (11 किमी दूर)

रेल मार्ग - चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन (8 किमी दूर).

5. नाडाबेट युद्ध स्मारक, गुजरात

1971 के भारत-पाक युद्ध की स्मृति में, सैनिकों की वीरता और बलिदान को दर्शाते शिलालेख, पट्टिकाएं और प्रतीक चिन्ह.

 कैसे पहुंचें ?

हवाई मार्ग - अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (230 किमी दूर)

रेल मार्ग - पालनपुर जंक्शन (150 किमी दूर)

 

6. समुद्री युद्ध स्मारक, विशाखापत्तनम

1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के वीरतापूर्ण प्रयासों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यहां कलाकृतियां और मनोरम तटीय दृश्य देखने को मिलेंगे.

कैसे पहुंचें ?

हवाई मार्ग - विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा.

रेल मार्ग - विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन (6 किमी दूर).

7. तवांग युद्ध स्मारक, अरुणाचल प्रदेश:

1962 के भारत-चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वाला एक बौद्ध स्तूप.

कैसे पहुंचे ?

हवाई मार्ग - असम के तेजपुर स्थित सलोनी बाड़ी हवाई अड्डा (इसके बाद 330 किलोमीटर सड़क यात्रा)

रेल मार्ग - रंगापाड़ा उत्तर जंक्शन

8. सियाचिन युद्ध स्मारक

1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि, जिसमें सफेद पोशाक पहने सैनिकों को तिरंगे वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिखाया गया है.

कैसे पहुंचें ?

हवाई मार्ग - लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा

रेल मार्ग - जम्मू तवी रेलवे स्टेशन

9. कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, नागालैंड

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि, जिसमें 1,400 कब्रें और हरियाली का विशाल नजारा देखने को मिलेगा.

कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग- दीमापुर हवाई अड्डा (74 किमी दूर)

रेल मार्ग - दीमापुर रेलवे स्टेशन

10. शौर्य स्मारक, भोपाल

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2016 में उद्घाटित एक युद्ध स्मारक, जिसमें विशाल स्टेनलेस स्टील संरचना और थीम आधारित स्मारक है.

कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग - राजा भोज हवाई अड्डा

रेल मार्ग - भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन.

