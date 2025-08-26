US Open 2025: 'फोटोग्राफर' को जाता देख भड़के डेनियल मेदवेदेव, रेफरी से हुई तीखी बहस, तिलमिलाकर तोड़ा रैकेट

Benjamin Bonzi vs Daniil Dedvedev: रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2025 के पहले दौर में हार के बाद अपने रैकेट को तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. पूर्व चैंपियन मेदवेदेव, फ्रांस के बेंजामिन बोन्ज़ी से 5 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में हार गए. मेदवेदेव मैच हारने के बाद अपना आपा खो बैठे और अपने रैकेट पर ही अपना गुस्सा निकाल बैठे और उसे तोड़ दिया. मेदवेदेव ने पहले दो सेट 3-6, 5-7 से हारने के बाद, तीसरे सेट में ज़बरदस्त वापसी की, एक मैच पॉइंट बचाया और तीसरा सेट टाईब्रेकर के ज़रिए जीत लिया. इसके बाद मेदवेदेव ने चौथे सेट में घबराए हुए बोन्ज़ी को एक बैगल दिया,

लेकिन पांचवां सेट 4-6 से हार गए. इस मैच में बेंजामिन बोन्ज़ी ने कमाल का खेल दिखाया और 3 घंटे 45 मिनट में 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 से मैच अपने नाम कर लिया. यूएस ओपन में हार मेदवेदेव की इस सीज़न में ग्रैंड स्लैम में लगातार तीसरी बार पहले दौर में हार थी.

यह मैच भले ही शानदार रहा लेकिन इस मुकाबले में एक फोटोग्राफर की वजह काफी बवाल भी हुआ. जिससे मेदवेदेव मैच के रेफरी से भिड़ गए और बाद में उन्होंने अपना रैकेट गुस्से तोड़ दिया. हुआ ये कि जब तीसरे सेट खेला जा रहा था और उस समय तक मेदवेदेव दो सेट अपना गंवा चुके थे. उसी दौरान एक फोटोग्राफर कोर्ट से बाहर जाने लगा लगा, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ.

तिलमिलाकर तोड़ा रैकेट

बोन्ज़ी ने तीसरे सेट में 5-4 की बढ़त के साथ अपना पहला सर्व लगाने ही वाले थे कि एक फोटोग्राफर अपनी जगह से उठकर जाने लगा. चेयर अंपायर ग्रेग एलेन्सवर्थ ने फोटोग्राफर को कोर्ट से बाहर जाने को कहा, और फिर घोषणा की कि देरी के कारण बोन्ज़ी को एक और सर्व करने का अवसर मिलेगा..जो टेनिस में आम बात है. इसके बाद मेदवेदेव इस फैसले की शिकायत करने लगे और रेफरी से बहस करते हुए भड़ गए.

If you're having a bad day, this video of @DaniilMedwed absolutely losing his shit at the US Open after being humiliated by Bonzi might make you feel better. pic.twitter.com/dm3qiMCcWE — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 25, 2025

मेदवेदेव कुर्सी के पीछे लगे माइक्रोफ़ोन पर चिल्लाए, "वह घर जाना चाहता है, दोस्तों.. उसे यहां रहना पसंद नहीं है. उसे मैच के हिसाब से पैसे मिलते हैं, घंटे के हिसाब से नहीं. "लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में मेदवेदेव ने इसको लेकर लगातार हूटिंग की. इसके बाद जब बोन्ज़ी ने सर्व किया, तो उन्होंने डबल-फ़ॉल्ट कर दिया, और मेदवेदेव ने गेम और बाद में टाईब्रेकर जीतकर सेट को लंबा खींच लिया . लेकिन इसके बाद भी मेदवेदेव को आखिर में हार का सामना करना पड़ा था.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What's wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

बता दें कि टेनिस के नियम के अनुसार अगर पहला सर्विंस होता है और गेंद नेट पर टकरा जाती है तो आपको एक और सर्विस करने का मौका मिलता है. अगर दूसरी सर्विस भी नेट पर टकरा जाती है तो फिर आप वहां अंक गंवा देते हैं .लेकिन रेफरी ने बेंजामिन बोन्ज़ी को फिर से पहली सर्विस करने के लिए कहा था जिसके बाद भी मेदवदेव भड़क गए थे और रेफरी से काफी देर तक बहस करने लगे थे.