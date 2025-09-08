कार्लोस अल्काराज़ के US Open 2025 खिताब जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन वायरल, आई Memes की बाढ़

Carlos Alcaraz wins US Open: स्पेन के कर्लोस अलकाराज़ नये यूएस ओपन चैंपियन बन गए हैं. फ्लशिंग मीडोज पर इटली के यानिक सिनर को 4 सेटों में हराकर अलकाराज़ ने साल 2025 का फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ख़िताब अपने नाम कर लिया.

छीना वर्ल्ड नंबर 1 ख़िताब

इस जीत के साथ ही 22 साल के अलकाराज़ ने सिनर से 65 हफ्तों से चली आ रही सिनर की बादशाहत भी खत्म कर दी. 24 साल के इटली के यानिक सिनर 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और विमबलडन जीतकर 65 हफ्तों से वर्ल्ड नंबर 1 बने हुए थे.

4 सेटों का फाइनल मैच, छठा ग्रैंड स्लैम ख़िताब

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की मौजूदगी की वजह से हालांकि डेढ़ घंटे देरी से मैच शुरू हुआ लेकिन अलकाराज़ ने अपने लय पर असर नहीं पड़ने दिया और पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया. दूसरे सेट में सिनर ने वापसी की और उसे 6-3 से अपने नाम करने में कामयाब रहे. 22 साल के स्पेनिश सुपरस्टार अलकाराज़ ने आखिरकार 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से फाइनल जीतकर दूसरा यूएस ओपन और छठा ग्रैंड स्लैम ख़िताब अपने नाम कर लिया.

ट्रम्प की वजह से हुई देरी,

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की मौजूदगी की वजह से डेढ़ घंटे देरी से मैच शुरू हो सका. स्पेन के कर्लोस अलकाराज़ और इटली के यानिक सिनर की नई टेनिस राइवालरी, प्रतिद्वनंदिता टेनिस की दुनिया का रोमांच बढ़ा रही है. लेकिन POTUS के फ्लशिंग मीडोज पर आने की वजह से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए. आर्थर ऐश स्टेडियम के बाहर हवाई अड्डे की तरह स्कैनर से फैन्स की जांच की गई जिससे प्रशंसकों की लम्बी कतारें लग गईं और मैच देर से शुरू हुआ.

डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन वायरल, मीम्स की बाढ़

लय में रहने के लिए क्या करते रहे अलकाराज़ और सिनर?

टेनिस स्टार्स आमतौर पर मौसम की वजह से देरी का सामना करते रहे हैं. लेकिन इसबार देरी की वजह बिल्कुल अलग थी. वर्ल्ड नम्बर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 ने अपनी-अपनी लय और फोकस को बनाये रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाये.

क्ले कोर्ट के बादशाह अलकाराज़ एक जिम मैट पर अपने शरीर को ट्रेनर की मदद से घुमाकर ट्रेनिंग करते रहे.

दूसरी तरफ 4 ग्रैंड स्लैम विजेता सिनर अपनी टीम के साथ एक मिनी-फुटबॉल को किक कर अपनी मैच फिटनेस को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे.mपिंक फ्लैमिंगो अलकाराज़ ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट सहित 4 सेट का फाइनल जीतकर यूएस ओपन सहित वर्ल्ड नम्बर 1 का ख़िताब अपने नाम कर लिया.

