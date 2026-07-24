बदल गया WhatsApp पर मैसेज का डिजाइन, आपने किया गौर? इन यूजर्स को आएगा नजर

WhatsApp कथित तौर पर iPhone यूजर्स के लिए नए चैट इंटरफेस को रोलआउट कर रहा है. इस अपडेट के साथ मैसेज बबल पहले की तुलना में ज्यादा राउंडेड (Rounded) दिखाई देंगे. इसके अलावा चैट में शेयर की गई फोटो, वीडियो और GIF का लेआउट भी बदल जाएगा. फिलहाल यह फीचर कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. नया इंटरफेस WhatsApp Beta for iOS Version 26.29.10.70 में देखा गया है. यह फिलहाल कुछ TestFlight यूजर्स को मिल रहा है. हालांकि App Store के Stable Version का इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स को भी यह अपडेट मिल सकता है. WhatsApp ने अभी तक इस नए डिज़ाइन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसके सभी यूजर्स के लिए रोलआउट की कोई समयसीमा बताई है.

WhatsApp में बदल जाएगा Message Bubble का लुक

फीचर ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, नए इंटरफेस में मैसेज बबल के किनारे पहले की तुलना में ज्यादा मुलायम और गोल होंगे. नया डिज़ाइन काफी हद तक Apple के Messages App जैसा दिखाई देता है. साथ ही यह हाल के iOS वर्जन में अपनाई गई Apple की नई डिज़ाइन लैंग्वेज से भी मेल खाता है.

यह बदलाव केवल इंटरफेस तक सीमित रहेगा. इससे मैसेज भेजने, रिसीव करने या रिप्लाई करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा. Message Reactions, Reply और Forward जैसे सभी मौजूदा फीचर्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे.

फोटो, वीडियो और GIF का बदलेगा लेआउट

नए अपडेट के बाद WhatsApp चैट में शेयर की गई Photo, Video और GIF अब पारंपरिक Message Bubble बॉर्डर के बिना दिखाई देंगी. बॉर्डर हटने से मीडिया कंटेंट को चैट में ज्यादा जगह मिलेगी और वह टेक्स्ट मैसेज से अलग दिखाई देगा. अगर किसी फोटो या वीडियो के साथ Caption होगा, तो वह पहले की तरह कंटेंट के नीचे दिखाई दे सकता है. इस बदलाव का मकसद चैट को ज्यादा साफ और आकर्षक बनाना है, ताकि यूजर्स का फोकस शेयर किए गए फोटो और वीडियो पर ज्यादा रहे.

Apple के Liquid Glass डिज़ाइन जैसा होगा नया इंटरफेस

WhatsApp पिछले कुछ समय से iPhone ऐप के इंटरफेस को Apple की Liquid Glass Design Language के अनुसार अपडेट कर रहा है. Apple ने इस डिज़ाइन में Translucent Controls, Rounded Interface Elements और नए Navigation Components शामिल किए हैं, ताकि कंटेंट पर ज्यादा फोकस रहे. हालांकि WhatsApp के नए Rounded Message Bubble में Liquid Glass के सभी एलिमेंट शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन Apple के नए इंटरफेस से काफी मिलता-जुलता है. WhatsApp इससे पहले iOS पर Tabs, Menus और कई अन्य कंट्रोल्स में भी बदलाव कर चुका है.

सभी यूजर्स को कब मिलेगा अपडेट?

WhatsApp इस नए डिज़ाइन को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है. इसलिए लेटेस्ट ऐप अपडेट इंस्टॉल करने के बाद भी यह फीचर तुरंत सभी यूजर्स को नहीं मिलेगा. कंपनी अक्सर Server-Side Rollout के जरिए पहले सीमित यूजर्स पर किसी फीचर की टेस्टिंग करती है और उसके बाद ही इसे बड़े स्तर पर जारी करती है.

सबसे पहले यह डिज़ाइन TestFlight Program से जुड़े यूजर्स को मिल सकता है. हालांकि Beta Version में मौजूद फीचर्स को बाद में बदला, टाला या पूरी तरह हटाया भी जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp फिलहाल Password-Based Two-Step Verification और Username Support जैसे नए फीचर्स पर भी काम कर रहा है. हालांकि इन फीचर्स की रोलआउट टाइमलाइन अलग हो सकती है.

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