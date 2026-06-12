Android यूजर्स की मौज! WhatsApp ने चुपके से बदला मैसेज का ये जरूरी नियम, अब ऊपर देखने की झंझट खत्म

WhatsApp ने सालों की मेहनत और टेस्टिंग के बाद आखिरकार एंड्रॉइड ऐप के लिए एक बिल्कुल नया और मॉडर्न 'मैसेज मेन्यू' रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह नया बदलाव आपके चैटिंग करने के पुराने तरीके को पूरी तरह से बदल देगा और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपका एंड्रॉइड व्हाट्सऐप भी काफी हद तक iPhone की तरह प्रीमियम दिखने लगेगा.

3 साल की मेहनत के बाद आया अपडेट

WhatsApp के इस नए बदलाव पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक, कंपनी इस नए लुक पर पिछले 3 सालों से काम कर रही थी. इसे सबसे पहले साल 2023 में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था जब कंपनी एंड्रॉइड यूजर्स को iPhone जैसा फील देना चाहती थी. अब साल 2026 में कंपनी ने आखिरकार इस फीचर को एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए जारी करना शुरू कर दिया है. यह नया अपडेट व्हाट्सऐप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.26.23.8 पर दिखाई दे रहा है.

पुराने बोरिंग डिजाइन से मिलेगा छुटकारा

अभी तक एंड्रॉइड यूजर्स को जब भी किसी मैसेज को डिलीट, फॉरवर्ड, स्टार या एडिट करना होता था, तो उन्हें स्क्रीन पर सबसे ऊपर बने बार (Top App Bar) की तरफ देखना पड़ता था. इसके अलावा कुछ जरूरी ऑप्शंस के लिए ऊपर कोने में दिए गए Three Dots मेन्यू के अंदर जाना पड़ता था. इस वजह से बार-बार उंगली को स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर ले जाना पड़ता था, जो काफी असुविधाजनक था. नया डिजाइन इसी बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देता है.

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सीधे मैसेज के पास खुलेगा नया मेन्यू

नए अपडेट के आने के बाद जैसे ही आप किसी मैसेज को सिलेक्ट करेंगे, सारे जरूरी ऑप्शंस (जैसे रिप्लाई, फॉरवर्ड, कॉपी और एडिट) एक क्लीन और सुंदर लेआउट में सीधे उसी मैसेज के बगल में पॉप-अप हो जाएंगे. जो फीचर्स आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वे आपको तुरंत सामने दिखेंगे, जबकि कम इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस को 'More' सेक्शन के अंदर छिपा दिया गया है. इससे स्क्रीन पर कचरा नहीं दिखता और चैटिंग बहुत ही नेचुरल लगती है.

काम करने का तरीका रहेगा बिल्कुल आसान

इस नए डिजाइन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई नया कंट्रोल या तरीका सीखने की जरूरत नहीं है. इसका इस्तेमाल करना बेहद सिंपल है. आपको बस हमेशा की तरह किसी भी मैसेज पर कुछ देर के लिए उंगली दबाकर रखनी होगी (Tap and Hold). ऐसा करते ही नया मेन्यू स्क्रीन पर मैसेज के ठीक पास खुल जाएगा. यह नया नियम पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों पर समान रूप से लागू होगा.