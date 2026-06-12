इन iPhone में बंद होने वाला है WhatsApp! कहीं आपका iPhone भी तो इस लिस्ट में नहीं? जान लें अभी

अगर आप भी एक iPhone यूजर हैं और स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन देखकर उसे बार-बार 'Remind Me Later' करके टाल देते हैं, तो अब से ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि WhatsApp ने एक नया फरमान जारी किया है. अगर आपने आने वाले कुछ महीनों में अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, तो आपकी चैटिंग हमेशा के लिए रुक सकती है. कंपनी ने इसके लिए बाकायदा एक डेडलाइन भी सेट कर दी है.

WhatsAp समय-समय पर अपने फीचर्स और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट बंद करता रहता है. इसी कड़ी में कंपनी ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर 2026 से व्हाट्सऐप चलाने के लिए आईफोन में कम से कम iOS 15.5 या उससे ऊपर का वर्जन होना जरूरी होगा. फिलहाल WhatsAp iOS 15.1 और उसके बाद के वर्जन पर काम कर रहा है, लेकिन नवंबर के आखिरी दिन से यह पुराना वर्जन काम करना बंद कर देगा.

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क्या बेकार हो जाएगा आपका आईफोन?

WhatsAp किसी भी iPhone मॉडल को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर रहा है. आपका फोन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और चलता रहेगा. बस आपको नवंबर की डेडलाइन से पहले अपने iPhone के सेटिंग्स में जाकर उसे लेटेस्ट उपलब्ध सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना होगा.

कौन से iPhone मॉडल्स पर पड़ेगा असर?

इस नए बदलाव से मुख्य रूप से iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (फर्स्ट जनरेशन), iPhone 7 और iPhone 7 Plus का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स प्रभावित होंगे. राहत की बात यह है कि एप्पल ने इन सभी पुराने मॉडल्स के लिए iOS 15.8.8 का अपडेट दे रखा है. इसका मतलब है कि ये सभी फोन आसानी से व्हाट्सऐप की नई डिमांड (iOS 15.5 या ऊपर) को पूरा कर सकते हैं.

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ऐसे करें अपना iPhone अपडेट

अपने आईफोन में व्हाट्सऐप को बिना किसी रुकावट के चालू रखने के लिए आपको एक छोटा-सा काम करना होगा. सबसे पहले अपने आईफोन की 'Settings' में जाएं. वहां 'General' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद 'Software Update' पर टैप करें. अगर वहां कोई अपडेट दिखाई दे रहा है, तो उसे तुरंत डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें.