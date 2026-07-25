Wi-Fi Calling: बिना मोबाइल नेटवर्क भी कर सकेंगे कॉल, बेहद काम की है ये सेटिंग, आज ही कर लें ऑन

अगर आपके घर, ऑफिस या किसी इलाके में मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है, तो Wi-Fi Calling आपके लिए बेहद काम का फीचर साबित हो सकता है. इस सुविधा की मदद से आप मोबाइल नेटवर्क की बजाय Wi-Fi इंटरनेट के जरिए कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं. यह फीचर Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल सामान्य फोन कॉल की तरह ही किया जाता है. आइए जानते हैं Wi-Fi Calling क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे Android व iPhone में कैसे चालू किया जा सकता है.

क्या है Wi-Fi Calling?

Wi-Fi Calling एक ऐसी सुविधा है, जिसकी मदद से फोन कॉल मोबाइल नेटवर्क की बजाय Wi-Fi इंटरनेट कनेक्शन के जरिए की जाती है. अगर किसी जगह पर मोबाइल सिग्नल कमजोर हैं, लेकिन Wi-Fi कनेक्शन अच्छा है, तो फोन अपने आप Wi-Fi Calling का इस्तेमाल करने लगता है.

एक बार यह फीचर चालू करने के बाद यूजर को बार-बार कोई सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. जब फोन किसी स्थिर Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा होता है, तब कॉल Wi-Fi के जरिए होती है. वहीं Wi-Fi उपलब्ध नहीं होने पर फोन अपने आप Cellular Network पर स्विच हो जाता है और बातचीत बिना रुके जारी रहती है. पहले Wi-Fi Calling केवल कुछ चुनिंदा ऑपरेटर और स्मार्टफोन में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा ज्यादातर Android और iPhone डिवाइस में मिलती है.

क्या Wi-Fi Calling इस्तेमाल करने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं?

Wi-Fi Calling के लिए अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. अधिकांश मोबाइल ऑपरेटर इसे सामान्य फोन कॉल की तरह मानते हैं और आपके प्लान के Talktime या Calling Minutes में इसे शामिल करते हैं. हालांकि अगर आप किसी ऐसे Public Wi-Fi Network का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां कनेक्ट होने के लिए शुल्क देना पड़ता है, तो उसका भुगतान अलग से करना होगा.

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि Wi-Fi Calling आपके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करती. यानी अगर आपका फोन Wi-Fi से जुड़ा है, तो कॉल के दौरान मोबाइल डेटा खर्च नहीं होगा. हालांकि कॉल आपके मोबाइल प्लान के Calling Minutes में गिनी जा सकती है. यह सुविधा Google Meet, Skype या अन्य इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स से अलग है.

Wi-Fi Calling कैसे काम करती है?

Wi-Fi Calling का इस्तेमाल बिल्कुल सामान्य कॉल की तरह होता है. एक बार फीचर चालू करने के बाद आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. अगर फोन किसी मजबूत Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा है, तो कॉल अपने आप Wi-Fi के जरिए होगी. यह जानने के लिए कि कॉल Wi-Fi Calling के जरिए हो रही है या नहीं, कॉल स्क्रीन या Recent Calls में Wi-Fi का आइकन दिखाई दे सकता है.

अगर कॉल के दौरान Wi-Fi डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फोन अपने आप 5G, LTE या उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क पर स्विच हो जाता है. इस दौरान कॉल में हल्की रुकावट आ सकती है, लेकिन आमतौर पर बातचीत जारी रहती है. अगर आपका फोन बार-बार Wi-Fi से डिस्कनेक्ट होता है, तो जरूरत पड़ने पर Wi-Fi Calling को बंद भी किया जा सकता है.

Android फोन में Wi-Fi Calling कैसे चालू करें?

Android फोन में Wi-Fi Calling चालू करने के लिए सबसे पहले Phone App खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए Three Dot Menu पर टैप करें और Settings में जाएं. अगर Wi-Fi Calling का विकल्प दिखाई देता है, तो उसे चालू कर दें. कुछ Android फोन में Calls या Calling Accounts सेक्शन में जाकर Wi-Fi Calling का विकल्प मिलता है. अगर फोन में एक से ज्यादा SIM कार्ड हैं, तो पहले उस SIM को चुनना होगा जिस पर आप Wi-Fi Calling इस्तेमाल करना चाहते हैं.

कुछ मोबाइल ऑपरेटर, जैसे Google Fi, अपने ऐप के जरिए Wi-Fi Calling चालू करने की सुविधा देते हैं. ऐसे में Google Fi ऐप खोलकर Account सेक्शन में जाएं और वहां से Wi-Fi Calling को ऑन करें. ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया फोन के मॉडल और मोबाइल सेवा प्रदाता के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है. आप फोन की Settings में जाकर "Wi-Fi Calling" सर्च करके भी यह विकल्प ढूंढ सकते हैं.

iPhone में Wi-Fi Calling कैसे चालू करें?

लगभग सभी आधुनिक iPhone में Wi-Fi Calling का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू नहीं होता है. इसे चालू करने के लिए Settings > Apps > Phone > Wi-Fi Calling में जाएं और Wi-Fi Calling on This iPhone विकल्प को ऑन कर दें.

दूसरा तरीका Settings > Cellular > Wi-Fi Calling में जाना है. अगर आपके iPhone में एक से ज्यादा SIM हैं, तो पहले उस SIM को चुनें जिस पर आप Wi-Fi Calling इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसके बाद Wi-Fi Calling का विकल्प दिखाई देगा, जिसे चालू किया जा सकता है.

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