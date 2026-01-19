Password और Passkey में क्या होता है फर्क? जानिए आपके डेटा के लिए क्या है ज्यादा सुरक्षित

विज्ञापन
आज भी कई लोगों को Passkey क्या होती है, नहीं मालूम. इसी वजह से अभी भी Password ही बहुत पॉपुलर है, फिर चाहे वह ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, बैंकिंग ऐप हो या शॉपिंग वेबसाइट. हर जगह इंसान पासवर्ड ही लगाता है. लेकिन पासवर्ड भूलने की परेशानी हर किसी को होती है. इसी चक्कर में लोग काफी आसान पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं और नजीजन डेटा लीक और हैंकिग जैसी परेशानियों में फंस जाते हैं. इससे बचने के लिए ही अब टेक दुनिया पासवर्ड से आगे बढ़कर Passkeys की ओर जा रही है, जो न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित हैं बल्कि झंझट भी खत्म कर देते हैं.

Passkeys क्या हैं?
Passkey एक आधुनिक लॉगिन तकनीक है जो पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन पर आधारित होती है. जब आप किसी ऐप या वेबसाइट पर Passkey बनाते हैं, तो उसका पब्लिक की उस वेबसाइट के सर्वर पर सेव हो जाता है, जबकि प्राइवेट की आपके डिवाइस, पासवर्ड मैनेजर या Apple यूज़र्स के मामले में iCloud Keychain में सुरक्षित रहती है.

जब आप लॉगिन करते हैं, तो आपका डिवाइस आपकी पहचान को फेस आईडी, फिंगरप्रिंट या पिन से वेरीफाई करता है और दोनों की मिलकर आपको अकाउंट एक्सेस दे देती हैं. इसमें न तो कुछ टाइप करना पड़ता है और न ही कुछ याद रखने की जरूरत होती है. 

Passkeys क्यों है Password से ज्यादा सुरक्षित?
Passkeys की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें न तो अनुमान लगाया जा सकता है और न ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है. ये हर वेबसाइट के लिए अलग होती हैं, इसलिए फिशिंग वेबसाइट पर भी काम नहीं करतीं. अगर कोई नकली वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करे, तो Passkey वहां बेकार साबित होती है.

इसके अलावा, आज के दौर में जब कंपनियों के सर्वर बार-बार हैक हो रहे हैं, Passkeys एक बड़ी राहत देती हैं क्योंकि इन्हें सर्वर से चुराया ही नहीं जा सकता. इसका मतलब यह है कि डेटा चोरी होने पर भी साइबर अपराधियों को असली लॉगिन एक्सेस नहीं मिल पाता.

तो अब आप समझ गए कि Password ज्यादा बेहतर है या फिर Passkey, अगर आप भी बार-बार पासवर्ड भूलने से परेशान हैं या फिर डेटा हैक होने का डर लगा रहता है तो Passkey को चुनें.

