Gmail में क्या है 'Confidential Mode' जो खुद ही कर देगा E-mail गायब, जानिए कमाल का फीचर

Gmail पर सालों पुराने ई-मेल सेव रहते हैं, लेकिन कुछ E-mail ऐसे होते हैं, जो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं. ऐसे E-mail आपको एक बार के बाद दोबारा नहीं चाहिए, साथ ही आप चाहते हैं कि उन्हें कोई तीसरा भी न देखे. इस परेशानी के हल के तौर पर आता है Gmail का Confidential Mode, एक खास फीचर है जिसकी मदद से आप अपनी ईमेल को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं. जब आप इस मोड में ईमेल भेजते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उस मेल को न तो फॉरवर्ड कर सकता है, न कॉपी कर सकता है और न ही डाउनलोड या प्रिंट कर सकता है. इसका मकसद यह है कि आपकी निजी या गोपनीय जानकारी गलत हाथों में न जाए. ऑफिस से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल्स या पर्सनल बातें भेजते समय यह फीचर बहुत काम का साबित होता है.

Confidential Mode कैसे काम करता है?

इसके लिए आपको Gmail में ईमेल लिखते समय Confidential Mode ऑन (Send वाली लाइन में लॉक शेप का ऑप्शन) करना होता है. ऐसा करने के बाद ईमेल पर कुछ लीमिटेशन लग जाती हैं. जिससे रिसीवर को मेल देखने के लिए एक तय समय मिलता है, जिसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है. इस समय के बाद ईमेल अपने आप एक्सेस से बाहर हो जाती है. चाहे तो आप इसमें Passcode की सुरक्षा भी जोड़ सकते हैं, जिससे बिना कोड के ईमेल खुल ही न सके. यह Passcode आमतौर पर SMS के जरिए रिसीवर के मोबाइल पर भेजा जाता है.

ईमेल की एक्सपायरी डेट

Confidential Mode का सबसे बड़ा फायदा इसकी एक्सपायरी डेट है. आप तय कर सकते हैं कि ईमेल एक दिन, एक हफ्ते या कुछ महीनों तक ही देखी जा सके. जैसे ही तय समय खत्म होता है, रिसीवर उस मेल को दोबारा नहीं खोल पाता. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी जानकारी लंबे समय तक किसी के इनबॉक्स में पड़ी न रहे.

Passcode का फायदा

अगर आपको लगता है कि ईमेल में बहुत संवेदनशील जानकारी है, तो आप SMS पासकोड का ऑप्शन चुन सकते हैं. इस स्थिति में रिसीवर को ईमेल खोलने के लिए मोबाइल पर आए कोड को डालना होगा. इससे यह पक्का हो जाता है कि ईमेल वही व्यक्ति देख रहा है, जिसके लिए वह भेजी गई है.

Confidential Mode का फायदा

Confidential Mode में भेजे गए ईमेल को रिसीवर फॉरवर्ड नहीं कर सकता, न ही कॉपी-पेस्ट कर सकता है. प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन भी बंद रहता है. हालांकि स्क्रीनशॉट लेने से पूरी तरह रोक नहीं लगती, लेकिन फिर भी यह फीचर आम ईमेल के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

कब करना चाहिए Confidential Mode का इस्तेमाल?

जब भी आप पासवर्ड, OTP, कानूनी दस्तावेज, ऑफिस की गोपनीय फाइलें या कोई निजी जानकारी भेज रहे हों, तब Confidential Mode का इस्तेमाल करना चाहिए.