आपका Gmail सुरक्षित है या नहीं? अभी चेक करें कौन-कौन से ऐप्स चोरी कर सकते हैं आपका डेटा

हम अपने Gmail अकाउंट को कई तरह की साइट्स से जोड़ लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, फूड डिलीवरी ऐप्स, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, कई दूसरी डिजिटल सर्विसेज़ आदि. ऐसा करने से बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काम आसान हो जाता है. लेकिन यही सुविधा कई बार हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकती है, अगर हम यह न देखें कि कौन-कौन से ऐप्स को हमारे Gmail अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ है.

जब भी आप किसी ऐप या वेबसाइट में 'Sign in with Google' का ऑप्शन चुनते हैं, तो आप अनजाने में उस ऐप को अपने Gmail अकाउंट की कुछ जानकारियों तक पहुंचने की अनुमति दे देते हैं. शुरुआत में यह एक्सेस सुरक्षित लग सकता है, लेकिन समय के साथ कई ऐप्स ऐसे हो जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. इसके बावजूद उनका एक्सेस आपके अकाउंट में बना रहता है.

अगर इनमें से कोई ऐप असुरक्षित हो या भविष्य में डेटा का गलत इस्तेमाल करे, तो आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है. इसीलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि किन साइट्स पर जीमेल का एक्सेस है या नहीं.

इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में myaccount.google.com/Security पर जाना होगा. यहां आपको अपने Google अकाउंट से जुड़ी सभी सुरक्षा सेटिंग्स दिखाई देंगी. पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 'Third-party apps with account access' नाम का सेक्शन मिलेगा, जहां यह साफ तौर पर दिखेगा कि कौन-कौन से ऐप्स आपके अकाउंट से जुड़े हुए हैं'

इस सेक्शन में 'Manage third-party access' पर क्लिक करने के बाद आप हर उस ऐप की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिसे आपने कभी Gmail से कनेक्ट किया था. अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखे जिसे आप अब इस्तेमाल नहीं करते, या जिस पर आपको भरोसा नहीं है, तो उसका एक्सेस तुरंत हटा दें. इससे न सिर्फ आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है, बल्कि Gmail अकाउंट हैक होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है.