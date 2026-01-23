गलती से भेज दिया ईमेल? Gmail के इस फीचर से हो जाएगा Unsend, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

How to Unsend an Email in Gmail: आज ऑफिस और प्रोफेशनल माहौल में ईमेल सबसे जरूरी कम्युनिकेशन टूल बन चुका है. मीटिंग की जानकारी हो, डॉक्यूमेंट भेजना हो या किसी सीनियर को रिपोर्ट, सब कुछ ईमेल के जरिए ही होता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम ईमेल भेज देते हैं और बाद में याद आता है कि अटैचमेंट लगाना भूल गए या कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती या कुछ जरूरी जानकारी मिस हो जाती है. ऐसे में सबसे पहला ख्याल आता है कि अब क्या करें? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. बता दें कि आप गलती से भेजे गए अपने मेल को अनसेंड भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

WhatsApp की ये सेटिंग ON है तो आपकी चैट सेफ नहीं है, अभी बदलें वरना हो सकता है नुकसान

Gmail में ईमेल Unsend कैसे करें?

इसके लिए आपको एक खास फीचर ऑन करना होता है.

Step 1: Gmail Settings खोलें

अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में Gmail खोलें. ऊपर दाईं ओर मौजूद गियर आइकन पर क्लिक करें और फिर 'See all settings' चुनें.

अब General टैब में नीचे स्क्रॉल करें. यहां आपको 'Undo Send' का ऑप्शन मिलेगा. इसमें Enable Undo Send को टिक करें. साथ ही, Cancellation Period सेट करें. आपको इसके लिए 5, 10, 20 या 30 सेकंड के ऑप्शन मिलते हैं. 30 सेकंड को चुनना सबसे बेहतर हो सकता है.

अब, नीचे जाकर Save Changes पर क्लिक करें. आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी.

जब भी आप कोई नया ईमेल लिखकर Send बटन दबाएंगे, तो स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा मैसेज आएगा- 'Message sent- Undo'.

अगर आपको कोई गलती दिखे, तो तय किए गए समय के अंदर Undo पर क्लिक करें. ईमेल वापस Draft में आ जाएगा और आप उसे सही कर सकते हैं.

ऐसे में अगर आप रोज Gmail का इस्तेमाल करते हैं, तो यह फीचर आपके लिए किसी लाइफसेवर से कम नहीं है. आप आज ही इसे ऑन कर सकते हैं.