Insta-FB पर मचेगा गदर! दिवाली के लिए बेस्ट इमेज प्रॉम्प्ट्स, ChatGPT से बनेगी वायरल फोटो

Create an ultra-realistic, cinematic festive portrait using the uploaded reference image as the exact likeness reference for the person. Preserve the original facial identity, face shape, hairstyle, skin tone, natural expressions, and distinctive features. Ensure the person remains instantly recognizable. Capture an intimate, joyful Diwali moment where the person is holding a brightly lit sparkler close to the camera, slightly extending their hand towards the lens. The sparkler creates a beautiful glowing circular bokeh effect around the person's smiling face, adding depth, visual drama, and a magical festive atmosphere. The person is wearing a traditional indian festive kurta. The person should have a genuine, natural smile, looking relaxed and happy. Position the sparkler in the foreground, with its golden sparks forming artistic light trails and softly framing the face without obscuring important facial features. Keep the background softly blurred, featuring glowing fairy lights, distant city lights, and occasional festive sparks. Add warm orange and golden illumination that falls naturally across the person's face. If the person is wearing glasses, capture realistic reflections of the sparkler and surrounding lights on the lenses while keeping the eyes clearly visible. Use cinematic lens glow, delicate highlights, realistic shadows, and rich festive colours to create a dreamy yet authentic Diwali celebration atmosphere. Camera and photography: Professional 50mm portrait lens, f/1.4 aperture, extremely shallow depth of field, foreground sparkler bokeh, sharp facial focus, natural skin texture, realistic light reflections, and professional DSLR photography. Visual style: Premium cinematic portrait photography, dreamy festive atmosphere, vibrant golden-orange colour palette, natural expressions, authentic lighting, sophisticated colour grading, and high-end photorealistic quality. Aspect ratio: 3:4 portrait orientation. Important instructions: - Maintain the exact likeness of the uploaded reference. - Keep facial features natural and unchanged. - Make the sparkler look realistic with detailed sparks and glowing trails. - Keep the face as the primary focal point. - Avoid excessive artificial glow, distorted fingers, unnatural reflections, plastic-looking skin, or cartoon effects. - The final image should look like a professionally captured photograph during a real Diwali celebration.