न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा था. भारत अगर घर पर ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5-0 से रौंद भी दे तो उसके फाइनल का टिकट पक्का नहीं है. फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया क्राइस्टचर्च में जीत दर्ज करके खिताबी मुकाबले की राह को आसान करेगी, लेकिन तीसरे दिन स्टंप्स के बाद टीम इंडिया की हार नजर आ रही है. ब्लैक कैप्स के पास दूसरी पारी में 243 रनों की बढ़त है. अगर भारत ने हेगली ओवल में आखिरी के दोनों दिन असाधारण प्रदर्शन नहीं किया और उसे हार मिली तो उसके आगे की राह और कठिन हो जाएगी. अगर यह मैच ड्रॉ भी हुआ तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ेंगी.

अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट ड्रॉ हुआ

मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को चार-चार अंक मिलेंगे, जिससे 13 मैचों के बाद भारत के कुल अंक 76 हो जाएंगे. इसके परिणामस्वरूप उनका PCT गिरकर 48.72 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे वे शीर्ष दावेदारों से और पीछे छूट जाएंगे। अपनी स्थिति सुधारने के लिए भारत के पास अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैच बचे हैं. हालांकि, अगर वे इन पांचों मैचों में जीत भी जाते हैं, तो भी उनका अधिकतम संभव PCT 62.96 प्रतिशत तक ही पहुंच पाएगा. ऐसी स्थिति में, भारत काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जुड़े मैचों के नतीजों पर निर्भर हो जाएगा.

अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत हार गया

क्राइस्टचर्च में हार भारत के लिए सबसे खराब नतीजा होगा. उन्हें कोई अंक नहीं मिलेगा और वे 13 मैचों में 72 अंकों पर ही अटके रहेंगे. उनका PCT गिरकर 46.15 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे बाकी बचे पांच टेस्ट मैचों में उन्हें काफी बड़ा अंतर पाटना होगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचों मैच जीतने पर भी भारत का अधिकतम PCT 61.11 प्रतिशत तक ही पहुंच पाएगा. हालांकि भारत के लिए यहां से क्वालीफाई करना पूरी तरह असंभव नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भारत को अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, खासकर उन टीमों के मैचों पर जो अभी टॉप पर हैं.

ऐसा है भारत के फाइनल का समीकरण

क्राइस्टचर्च में हो रहे मुकाबले के नतीजों के अलावा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज भी टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित होगी. अगर ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को 4-0 से नहीं रौंदा तो टीम इंडिया के लिए फाइनल के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका भी रेस में है. अगर ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड सीरीज का रिजल्ट भारत के हिसाब से नहीं आया तो उसके बाद फाइनल की रेस में सिर्फ तीन टीम बचेंगी- ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड. भारत इन तीनों टीमों के अंक प्रतिशत से आगे नहीं निकल पाएगा.