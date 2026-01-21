करोड़ों लोगों की पसंदीदा Bravia TV को लेकर Sony का बड़ा ऐलान, आपके घर में है तो पढ़ लें ये खबर

आज भी टीवी के मामले में लोगों का ज्यादा भरोसा Sony के TVs पर है, खासकर Bravia मॉडल्स पर. क्योंकि Sony Bravia TVs अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और प्रीमियम ब्रांड इमेज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन अब Sony ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वह अब Bravia TVs का निर्माण खुद नहीं करेगी. बल्कि अब चीन की कंपनी ये टीवी बनाया करेगी.

दरअसल, चीन की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी TCL और Sony के बीच पार्टनशिप हुई है, जिसके तहत TV और होम ऑडियो बिज़नेस का नियंत्रण TCL के पास होगा.

इस डील के तहत नई कंपनी में TCL की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी, यानी कंट्रोल TCL के हाथ में रहेगा, जबकि Sony 49 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी. यह जॉइंट वेंचर अप्रैल 2027 से काम शुरू कर सकती है.

Bravia ब्रांड, जिसने पिछले साल 20 साल पूरे किए, आगे भी जारी रहेगा. आने वाले समय में टीवी पर Sony और Bravia का नाम लिखा रहेगा, लेकिन इनके निर्माण और टेक्नोलॉजी से जुड़े ज़्यादातर फैसले TCL द्वारा लिए जाएंगे. यानी बॉक्स पर वही जाना-पहचाना नाम होगा, लेकिन टीवी बनने और बाज़ार तक पहुंचने का तरीका बदल जाएगा.

बता दें, एक समय सस्ते स्मार्ट TVs के लिए पहचानी जाने वाली TCL ने पिछले कुछ सालों में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और सप्लाई चेन पर भारी निवेश किया है, जिससे वह ग्लोबल ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे रही है.

यह फैसला क्यों लिया गया?

Sony और TCL के अनुसार, यह जॉइंट वेंचर Sony की पिक्चर और ऑडियो टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू और अनुभव को TCL की डिस्प्ले एक्सपर्टीज़, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ता है. Sony के लिए यह कदम इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज के TV मार्केट में मुनाफा कम है और कीमतों को लेकर जबरदस्त कॉम्पिटिशन है. खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा बोझ उठाना अब आसान नहीं रहा.