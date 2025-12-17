नेहा कक्कड़ ने नए गाने में पार की सारी हदें तो मशहूर सिंगर को आया गुस्सा, बोलीं- इंडियन आइडल की ऐसी जज?

नेहा कक्कड़ का गाना 'कैंडी शॉप' रिलीज होते ही विवादों में आ गया है. पहले सोशल मीडिया यूजर्स गाने की कोरियोग्राफी पर सवाल उठा रहे थे अब मशहूर सिंगर मालिनी अवस्थी ने गाने की एक क्लिप शेयर करते हुए एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्हें सोनी लिव पर भी निशाना साधा है. मालिनी ने मूवी रिव्यू नाम के एक पेज की पोस्ट रीट्वीट की जिसमें उन्होंने खुद भी नेहा के इस गाने पर सवाल खड़े किए थे.

मूवी रिव्यू ने लिखा, जब आप अपनी चमक खोने लगते हैं तो इस तरह जबरदस्ती के हुकस्टेप और क्रिंज लिरिक्स निकालते हैं. कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे देखने वाला हैरान रह जाएगा. गाने की स्टाइलिंग और वाइब एक सस्ता के-पॉप वर्जन लग रहा है. पेपर पर भले ही क्यूट दिखा हो लेकिन इसे असल में बहुत ही शर्मनाक और भद्दे तरीके से बनाया गया है.

Sony TV @SonyTV should be answerable as to why Neha kakkad was imposed as a judge for #IndianIdol for so many years!! You r showcasing young innocent talents on your channel and any reality show judge is supposed to be the role model for them ! ! Neha kakkad and her absolutely… https://t.co/HBJaOzXfKK — मालिनी अवस्थी Malini Awasthi (@maliniawasthi) December 16, 2025

मूवी रिव्यू के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मालिनी अवस्थी ने लिखा, इस बात के लिए सोनी टीवी जवाबदेह है कि नेहा कक्कड़ को इतने साल से इंडियन आइडल में जज बनाकर क्यों रखा गया है. आप अपने चैनल पर यंग और मासूम टैलेंट को मौका दे रहे हो और रियलिटी शो का जज उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए. नेहा कक्कड़ और उनके ये बेहुदा काम बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फैन्स भी मालिनी अवस्थी का साथ देते हुए इस गाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक ने लिखा, आर्ट के नाम पर इस तरह के गंदगी परोसी जा रही है. नेहा कक्कड़ तो इतना रिस्पेक्टेड नाम था आज कॉम्पिटीशन में बने रहने के लिए अश्लीलता को प्रमोट कर रही हैं. एक ने लिखा, इसकी उम्मीद नहीं थी. बहुत ही वल्गर. एक लड़की जो कभी जगराते किया करती थी चुड़ैल बन गई.