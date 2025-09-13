नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ा कपिल शर्मा का साथ, नए शो में ली एंट्री, प्रोमो रिलीज

नवजोत सिंह सिद्धू की प्रमो में दमदार लाइन “दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग”, उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है. ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें. इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन “जो अजब है, वो गजब है” इस सीजन की असली रूह को बखूबी पेश करती है.
शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, “मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूं जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें. ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं!”
इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से, हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा. बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू कॉमेडी शो और खासतौर पर कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहे हैं और वो भी ऐसा हिस्सा जिसके ना होने पर शो काफी सूना सूना सा लग रहा था. हालांकि वो कपिल के शो पर वापसी कर चुके हैं. अब देखना होगा कि इस शो के साथ वो कपिल शर्मा के साथ अपना साथ बनाए रखते हैं या नहीं. अगर वो गायब होते हैं तो अर्चना पूरण सिंह तो हैं ही उनके होते हुए सेट पर ठहाकों की कमी कभी नहीं हो सकती.
