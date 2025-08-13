KBC 17: 12 लाख 50 हजार का वो सवाल जिसका जवाब नहीं दे पाया इनकम टैक्स ऑफिसर, हार कर घर ले गया पांच लाख

Kaun Banega Crorepati 17, उर्फ केबीसी 17, सोनी टीवी पर 11 अगस्त, 2025 को शुरू हुआ. पहले एपिसोड को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. दूसरे एपिसोड में उत्तर प्रदेश के बलिया के कंटेस्टेंट ने अच्छा खेला, लेकिन किस्मत देखिए वह 12.50 लाख रुपये के सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो मार्क जुकरबर्ग और सर्गेई ब्रिन से जुड़ा था. चलिए आपको बताते हैं कि वह सवाल कौनसा था और क्या आप इसका जवाब जानते हैं?

क्या आप इस 12.50 लाख रुपये के सवाल का जवाब दे सकते हैं?

केबीसी 17 के दूसरे एपिसोड में उत्तर प्रदेश के बलिया के इनकम टैक्स ऑफिसर आशुतोष कुमार पांडे ने अच्छा खेला और 11 सवालों के जवाब देने में कामयाब रहे. दुर्भाग्य से वह 12वें सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो 12.50 लाख रुपये का था. क्या आप जानना चाहते हैं कि वह सवाल क्या था?

सवाल था- 'मार्क जुकरबर्ग और सर्गेई ब्रिन जैसे तकनीकी दिग्गजों द्वारा स्थापित किस पुरस्कार को "विज्ञान का ऑस्कर" कहा जाता है?' इसके ऑप्शन थे: A) एडिसन पुरस्कार, B) ब्रेकथ्रू पुरस्कार, C) मिलेनियम पुरस्कार और D) यूरेका पुरस्कार.

सवाल सुनने के बाद आशुतोष कुमार पांडे जवाब के बारे में सोचने लगे. उनके पास खेल में खेलने के लिए लाइफलाइन नहीं थीं. इसलिए उन्होंने जोखिम उठाया और ऑप्शन C को जवाब के तौर पर लॉक किया. दुर्भाग्य से यह गलत निकला. अमिताभ बच्चन ने सही जवाब बताया जो कि ऑप्शन B - ब्रेकथ्रू पुरस्कार है. 12.50 लाख रुपये का सवाल हारने के बाद आशुतोष कुमार पांडे 5 लाख रुपये पर आ गए और वही पुरस्कार अपने नाम कर लिया.