Samsung Galaxy S27 के फीचर्स हुए लीक! कैमरा देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Samsung Galaxy S27 सीरीज के लॉन्च में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इंटरनेट पर इसके फीचर्स को लेकर लीक्स काफी आ रहे हैं. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में इस सीरीज के कैमरा अपग्रेड्स, नए सोनी सेंसर्स और एक नए मॉडल का खुलासा हो गया है.

सैमसंग अपनी इस नई सीरीज में चार मॉडल्स पेश कर सकता है. इनमें Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra शामिल हो सकते हैं. इस बार बेस मॉडल के अलावा एक 'Pro' वेरिएंट का नाम भी सामने आ रहा है.

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50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

लीक्स के अनुसार Galaxy S27 Pro और S27 Ultra मॉडल्स में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा देखने को मिल सकता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए सैमसंग अपने इन-हाउस सेंसर के बजाय Sony के IMX855 सेंसर का इस्तेमाल कर सकता है. वहीं, Galaxy S27 Ultra मॉडल में पहले की तरह दो टेलीफोटो कैमरे मिलते रहेंगे, जिससे जूमिंग क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा.

Galaxy S27 Pro और S27 Ultra में 16MP का नया फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जो ऑटोफोकस फीचर के साथ आएगा. इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैमसंग Pro मॉडल के फ्रंट कैमरे में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) की टेस्टिंग कर रहा है. अगर ऐसा होता है, तो चलते-फिरते या ब्लॉगिंग करते समय भी वीडियो बिल्कुल स्टेबल बनेगी.

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लीक की मानें तो एंट्री-लेवल Galaxy S27 और Galaxy S27+ को भी नया 50MP Sony का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया जा सकता है.