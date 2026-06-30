Samsung Galaxy M47 5G में मिल रही है 6000mAh बैटरी और 6 साल के अपडेट्स, जानिए और फीचर्स के बारे में

स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने के लिए Samsung ने अपना नया धांसू स्मार्टफोन Samsung Galaxy M47 5G भारत में लॉन्च कर दिया है. अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें दमदार बैटरी, बेहतरीन कैमरा और सालों-साल चलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इस मिड-रेंज फोन को कंपनी ने बेहद आकर्षक फीचर्स और पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर के साथ उतारा है. आइए जानते हैं इसके सभी फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से.

शानदार डिस्प्ले और मजबूती

Samsung Galaxy M47 5G में 6.7 इंच का Full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ हो जाता है. इतना ही नहीं, स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus+ का प्रोटेक्शन दिया गया है. यह प्रोटेक्शन फोन को अचानक गिरने और स्क्रैच से बचाता है.

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पावरफुल प्रोसेसर और स्पीड

इस स्मार्टफोन के अंदर ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है. यह प्रोसेसर LPDDR5x रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है. इसका मतलब है कि फोन में मल्टीटास्किंग करने या हैवी गेम्स खेलने के दौरान आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा. इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस इस बजट में वाकई लाजवाब है.

DSLR जैसा 50MP OIS कैमरा

इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है. सेल्फी के लिए फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का पंच-होल कैमरा है. खास बात यह है कि इससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं.

6000mAh की बाहुबली बैटरी

इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 6000mAh की बड़ी बैटरी है. यह बैटरी आसानी से दो से तीन दिन का बैकअप दे सकती है. इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. गेमर्स के लिए इसमें बायपास चार्जिंग का फीचर भी है, जो चार्जिंग के दौरान फोन को गर्म होने से बचाता है.

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लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स

Samsung Galaxy M47 5G आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर आधारित One UI 8.5 पर काम करता है. सैमसंग ने वादा किया है कि इस फोन को 6 साल तक एंड्रॉइड ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे. इसके साथ ही इसमें AI वॉइस ट्रांसक्रिप्शन जैसे कई शानदार एआई फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

कीमत और सेल की तारीख

भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M47 5G की शुरुआती कीमत सभी ऑफर्स को मिलाकर 22,999 रुपये रखी गई है. इस फोन की बिक्री 4 जुलाई से ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर शुरू होगी, जो कि Amazon Prime Day 2026 सेल के साथ मैच करती है. यह फोन दो बेहद खूबसूरत कलर्स - ब्लेज ब्लू और रॉग रेड में उपलब्ध होगा.