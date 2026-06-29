WhatsApp Web से तुरंत सावधान! हैकर्स ने ढूंढ लिया नया तरीका, दोस्तों के नाम पर आ रहा है खतरनाक वायरस

अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पर WhatsApp Web या WhatsApp Desktop का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारत की नेशनल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है. सरकार ने बताया है कि इस समय इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक मैलवेयर कैंपेन चल रहा है जो सीधे व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप यूजर्स को निशाना बना रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वायरस आपके किसी अनजान नंबर से नहीं बल्कि आपके दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के भरोसेमंद अकाउंट से आ रहा है.

दोस्तों के नाम पर हो रहा है धोखा

साइबर सुरक्षा फर्म कास्परस्की (Kaspersky) और सिक्योरलिस्ट (Securelist) की रिपोर्ट्स के आधार पर CERT-In ने बताया कि हैकर्स सबसे पहले किसी एक यूजर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं. इसके बाद वे उस हैक किए गए अकाउंट की कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को एक खतरनाक फाइल भेजते हैं. यह फाइल विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में होती है. चूंकि यह मैसेज आपके किसी करीबी या जानने वाले के नंबर से आता है, इसलिए लोग बिना किसी शक के इस फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं और यहीं पर वे हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं.

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सब कुछ चोरी कर सकता है यह वायरस

अगर कोई यूजर गलती से भी इस संदिग्ध फाइल को अपने कंप्यूटर में चला देता है, तो हैकर्स को उस यूजर के पूरे डिवाइस का रिमोट एक्सेस यानी पूरा कंट्रोल मिल जाता है. इसके बाद साइबर अपराधी आपके कंप्यूटर में सेव सभी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारियां आसानी से चुरा सकते हैं. इतना ही नहीं, यह वायरस आपके पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके ऑफिस के नेटवर्क में फैल सकता है और कंप्यूटर में अन्य खतरनाक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है जिससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

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सरकार ने दी बचने की सलाह

इस गंभीर खतरे से बचने के लिए CERT-In ने यूजर्स को कुछ बेहद जरूरी टिप्स दिए हैं. सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी भी तरह की ऐसी अटैचमेंट या फाइल मिलती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो उसे बिल्कुल न खोलें चाहे वह आपके किसी बेस्ट फ्रेंड या परिवार वाले ने ही क्यों न भेजी हो. अगर आपको कोई फाइल अजीब या सामान्य से अलग लगती है, तो तुरंत उस दोस्त को नॉर्मल कॉल या मैसेज करके कन्फर्म करें कि क्या यह फाइल सच में उन्होंने ही भेजी है. जब तक पूरी तरह तसल्ली न हो, किसी भी फाइल पर क्लिक न करें.