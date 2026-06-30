WhatsApp Username क्यों आया, कैसे चलेगा और क्या ये सुरक्षित है? जानिए हर सवाल का जवाब यहां

WhatsApp पर अब तक किसी से भी बात करने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करना पड़ता था. लेकिन अब आपकी प्राइवेसी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कंपनी एक बहुत बड़ा बदलाव कर रही है. WhatsApp के नए CEO कुणाल शाह ने 'यूजरनेम' फीचर की घोषणा कर दी है. इसका मतलब है कि अब आप बिना अपना नंबर बताए भी दूसरों से चैट कर पाएंगे. कंपनी ने 29 जून से इसे ग्लोबल लेवल पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है और CEO ने सभी को अपना पसंदीदा नाम तुरंत रिजर्व करने की सलाह दी है.

कैसे करें यूजरमेन सेट?

सबसे पहले अपने WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें. ऐप के अंदर दिए गए 'Settings' ऑप्शन में जाएं. इसके बाद 'Account' सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको 'Username' का विकल्प दिखाई देगा. अपना मनपसंद और उपलब्ध नाम चुनकर उसे कंफर्म कर दें.

याद रखें - आपका यूजरनेम अधिकतम 35 कैरेक्टर्स का हो सकता है और इसे आप कभी भी बदल या हटा सकते हैं. बता दें, आपके पुराने चैट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ब्लॉक या एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे. यह फीचर सभी मोबाइल में रोलआउट हो रहा है, इसलिए जैसे ही यह आपके रीजन में आएगा, आपको ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

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WhatsApp यूजरनेम से जुड़ी जरूरी बातें:-

1. यूजरनेम एकदम सुरक्षित है यानी पूरी तरह से प्राइवेसी-फर्स्ट फीचर है जिसे आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

2. मेटा ने साफ किया है कि यह Instagram या X (ट्विटर) जैसा सोशल मीडिया हैंडल नहीं होगा. WhatsApp पर कोई पब्लिक डायरेक्ट्री नहीं होगी जहां कोई भी आपका नाम सर्च कर सके. जब तक सामने वाले को आपका बिल्कुल सटीक यूजरनेम पता नहीं होगा, वह आपको पहला मैसेज नहीं भेज पाएगा.

3. इस नए अपडेट में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 'यूजरनेम की' (Username Key) नाम का एक ऑप्शनल फीचर जोड़ा गया है. इसका फायदा यह होगा कि जब कोई पहली बार आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, तो उसे यह खास की (Key) डालनी होगी. यूजर इस की को कभी भी बदल सकते हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति उन्हें परेशान न कर सके.