200MP कैमरे वाला Realme 16 Pro+ 5G, Photos में देखिए क्या होने वाला बेहद खास

भारत में 6 जनवरी 2026 को Realme अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन्स Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G लॉन्च करने जा रहा है. लॉन्च से पहले ही Realme 16 Pro+ 5G की कीमत और तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं, जिससे मोबाइल खरीदने वालों के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. आप भी यहां जानिए 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G में आखिर क्या होने वाला है खास.

200 मेगापिक्सल कैमरा

Realme 16 Pro+ 5G को कंपनी एक प्रीमियम कैमरा स्मार्टफोन के तौर पर पेश कर रही है. इसमें 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा हो सकता है. यह कैमरा खासतौर पर ज़ूम और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में शानदार रिजल्ट देगा.

16 Pro+ 5G का डिजाइन

यह फोन काफी हद तक Realme 16 Pro जैसा ही होगा, लेकिन अंदर से हार्डवेयर और कैमरा सेटअप इसे ज्यादा पावरफुल बनाएंगे.

Realme 16 Pro+ 5G के कलर्स

Realme 16 Pro+ 5G को तीन आकर्षक रंगों में लॉन्च किया जाएगा, जिनमें Master Gold, Camellia Pink और Master Grey शामिल हैं. ये कलर ऑप्शन्स फोन को प्रीमियम और यूनिक लुक देते हैं.

200MP कैमरा के अलावा Realme 16 Pro 5G में Snapdragon प्रोसेसर और Android 16 जैसे फीचर्स शामिल होंगे. इस फोन की कीमत लगभग 43,999 रुपये हो सकती है. वहीं, कंपनी 6 जनवरी के इवेंट में Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ Realme Buds Air 8 और Realme Pad 3 को भी लॉन्च करेगी. लॉन्च के बाद ये सभी डिवाइस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Flipkart पर मिलेंगे.

