200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला Realme 16 Pro+ हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Realme ने भारत में अपनी प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G दोनों लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन फोन को तीन रंगों में पेश किया है, जिनमें से दो रंग भारत के लिए एक्सक्लूसिव हैं. डिजाइन और फीचर्स के मामले में यह सीरीज़ उन यूज़र्स को टारगेट करती है जो फ्लैगशिप जैसा अनुभव थोड़ी कम कीमत में चाहते हैं. Realme 16 Pro सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है. इसी के साथ मोबाइल की दमदार 7000mAh बैटरी है. यानी बढ़िया फोटो और वीडियो क्वालिटी के साथ लंबा चलने वाला फोन.

Realme 16 Pro+ का डिजाइन

Realme 16 Pro+ 5G में 6.8 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1280×2800 पिक्सल है. वहीं, Realme 16 Pro 5G में थोड़ा छोटा 6.78 इंच का AMOLED पैनल मिलता है, जिसमें रिफ्रेश रेट और कलर क्वालिटी लगभग समान है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम रखी गई है. दोनों फोन का डिजाइन स्लिम और प्रीमियम फील देने वाला है.

Realme 16 सीरीज का प्रोसेसर

Realme 16 Pro+ 5G में लेटेस्ट 4nm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो Adreno 722 GPU के साथ आता है. यह कॉम्बिनेशन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल माना जा रहा है. वहीं Realme 16 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7300 Max 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G615 GPU के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देने का दावा करता है. दोनों ही फोन Android 16 आधारित Realme UI 7.0 पर चलते हैं, जिससे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है.

200MP कैमरा

Realme 16 Pro सीरीज़ का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है. Realme 16 Pro में इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, जबकि Pro+ वेरिएंट में इसे अपग्रेड करके 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है. दोनों फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए बेहतरीन है.

Realme 16 सीरीज की बैटरी

इन दोनों स्मार्टफोन्स में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और USB Type-C जैसे लेटेस्ट फीचर्स मौजूद हैं.

Realme 16 सीरीज की भारत

Realme 16 Pro 5G की भारत में शुरुआती कीमत 31,999 रुपये रखी गई है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 36,999 रुपये तक जाता है. इस पर बैंक ऑफर्स के तहत 3,000 रुपये तक की छूट भी मिलेगी. वहीं Realme 16 Pro+ 5G की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होकर 44,999 रुपये तक जाती है, जिसमें 4,000 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट शामिल हैं. दोनों फोन 9 जनवरी से Flipkart और Realme ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.