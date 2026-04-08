OnePlus Nord 6 में मिल रही है जबरदस्त बैटरी और स्पीड, वो भी इतने कम दाम में!

OnePlus ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord 6 लॉन्च कर दिया है, जो खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में शानदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. यह फोन पिछले साल आए Nord 5 का अपग्रेड है और इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. OnePlus Nord 6 में नया और तेज Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी बेहतर बनाता है. इसके साथ ही इस बार कंपनी ने 9000mAh की बेहद बड़ी बैटरी दी है, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाती है. डिजाइन भी थोड़ा बदला गया है, जिससे फोन और ज्यादा प्रीमियम दिखता है.

Nord 5 पहले ही परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, इसलिए Nord 6 के सामने उसे पीछे छोड़ने की चुनौती थी, जिसे OnePlus ने काफी हद तक पूरा किया है.

OnePlus Nord 6 की कीमत

OnePlus Nord 6 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. पहला 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत ₹38,999 रखी गई है, जबकि दूसरा 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल ₹41,999 में मिलेगा. यह फोन Quick Silver, Fresh Mint और Pitch Black जैसे आकर्षक कलर्स में उपलब्ध होगा.

भारत में इसकी सेल 9 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे Amazon, OnePlus की वेबसाइट, ऐप और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. लॉन्च ऑफर्स के तहत बैंक कार्ड पर ₹3000 तक का डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे इसकी कीमत और कम हो जाती है.

डिस्प्ले और डिजाइन

इस फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है. इसका 165Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन को बेहद स्मूथ बनाता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरिएंस शानदार हो जाता है. कंपनी के अनुसार इसकी ब्राइटनेस 3600 निट्स तक जा सकती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

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OnePlus Nord 6 की परफॉर्मेंस

OnePlus Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो इसे हाई-परफॉर्मेंस फोन बनाता है. इसमें 12GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है, जिससे फोन तेज और स्मूथ चलता है. यह फोन Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर काम करता है, जो क्लीन और यूजर-फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9000mAh बैटरी है, जो बहुत लंबा बैकअप देती है. इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. खास बात यह है कि इसमें रिवर्स चार्जिंग फीचर भी है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं.

OnePlus Nord 6 का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का Sony LYTIA-600 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मौजूद है. सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और इसमें कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं जो फोटो और वीडियो को बेहतर बनाते हैं.

OnePlus Nord 6 में 5G, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्पीकर्स और IP66, IP68, IP69 रेटिंग मिलती है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है.