London के बाद अब भारत में यहां खुल रहा है Nothing का पहला फ्लैगशिप स्टोर

कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि लंदन का टेक ब्रांड Nothing अब भारत में अपना फ्लैगशिप स्टोर खोल रहा है. लेकिन लोकेशन का खुलासा कंपनी ने नहीं किया था, पर अब वो इंतजार भी खत्म. क्योंकि Nothing भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर बेंगलुरू में खोलने वाली है. यह Nothing ही नहीं बल्कि उनके फोन को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे लोग सीधे स्टोर में जाकर Nothing के प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे.

Nothing ने हाल ही में एक टीज़र शेयर किया जिसमें इस फ्लैगशिप स्टोर के कॉन्सेप्ट की झलक दिखी. इस विजुअल में एक ट्रांसपेरेंट कांच के बॉक्स के अंदर बेंगलुरु की एक मशहूर इमारत का गोल्डर-ब्राउन रंग का आर्किटेक्चरल मॉडल दिखाया गया है. इसके पीछे एक और ग्लास बॉक्स में लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन का मॉडल नजर आता है, जिस पर साफ तौर पर “London” लिखा है. यह तुलना जानबूझकर की गई लगती है, जो Nothing की लंदन में जड़ों और बेंगलुरु में बढ़ते फोकस को जोड़ती है. इन टीज़र्स में भी Nothing की मिनिमल और डिजाइन-फोकस्ड ब्रांड पहचान साफ नजर आती है.

अभी तक Nothing का भारतीय ग्राहकों से जुड़ाव ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए रहा है. लेकिन यह भारत में Nothing का पहला स्थायी और स्टैंडअलोन रिटेल स्पेस होगा जिसमें Nothing के स्मार्टफोन्स और ऑडियो डिवाइसेज शामिल होंगे.

बता दें, अभी Nothing ने अपने पहले फ्लैगशिप स्टोर से जुड़ी कई अहम जानकारियां गुप्त रखी हैं. बेंगलुरु में स्टोर की सटीक लोकेशन क्या होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसके साथ ही, स्टोर के ओपनिंग डेट को लेकर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारियां साझा की जाएंगी.