Apple - Samsung को टक्कर देने भारत में खुल रहा है Nothing का पहला फ्लैगशिप स्टोर

लंदन की टेक कंपनी Nothing अब भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने स्टोर की सही लोकेशन और लॉन्च की पक्की तारीख का खुलासा नहीं किया है. लेकिन अपने पहले स्टोर के साथ Nothing भारत में अपने कस्टमर्स को अलग एक्सपीरिएंस देने की तैयारी में है. यह Nothing का भारत में पहला ऑफलाइन स्टोर होगा और ग्लोबली इसका दूसरा फ्लैगशिप स्टोर होगा.

हालांकि, कंपनी ने साल 2025 में भी स्टोर के बारे में अनाउंस किया गया था, लेकिन उस वक्त यह ओपन नहीं हो पाया था.

फिलहाल Nothing का सिर्फ एक ही फ्लैगशिप स्टोर है, जो लंदन के Soho इलाके में स्थित है और जिसे Nothing Store Soho के नाम से जाना जाता है. इस स्टोर की शुरुआत 2022 में हुई थी. भारत वाला स्टोर भी इसी तरह ब्रांड की पहचान और डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाने वाला होगा, जहां लोग Nothing के प्रोडक्ट्स को बेहद करीब से अनुभव कर पाएंगे.

इस अनाउंसमेंट के साथ Nothing का कहना है कि यह फ्लैगशिप स्टोर एक ऐसा डेडिकेटेड स्पेस होगा, जहां ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसके यूनिक डिजाइन फिलॉसफी को करीब से समझ सकेंगे. यह अनुभव काफी हद तक Apple Store, OnePlus Experience Store या Samsung के फ्लैगशिप स्टोर्स जैसा हो सकता है.

बता दें, Nothing एक नई कंपनी है, लेकिन कम समय में इसने टेक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है.

Nothing के को-फाउंडर और भारत प्रमुख Akis Evangelidis ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह स्टोर काफी समय से तैयार किया जा रहा था और अब कंपनी भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रही है.

CMF ब्रैंड

CMF, Nothing का सब-ब्रांड है, जो किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइसेज़ पर फोकस करता है. कंपनी ने CMF ब्रांड की पूरी ऑपरेशन भारत में शिफ्ट कर दी है. 13 जनवरी को CMF भारत में CMF Headphone Pro लॉन्च कर रहा है. इस हेडफोन की खासियत इसका कस्टमाइजेबल डिजाइन और 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ बताई है.