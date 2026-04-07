Netflix यूजर्स ध्यान दें! हैकर्स ने बिछाया नया जाल, एक 'Click' और आपका बैंक बैलेंस होगा जीरो

सरकार ने हाल ही में एक नए ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर लोगों को चेतावनी दी है, जो Netflix के नाम पर किया जा रहा है. इस स्कैम में साइबर अपराधी नकली मैसेज और ईमेल भेजकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं. ये मैसेज बिल्कुल असली Netflix नोटिफिकेशन जैसे दिखते हैं, जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं.

सरकार ने लोगों से कहा है कि ऐसे किसी भी पेमेंट से जुड़े मैसेज को ध्यान से जांचें और बिना सोचे-समझे किसी लिंक पर क्लिक न करें. एक छोटी सी गलती से आपका बैंक डाटा और पैसा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.

स्कैम कैसे काम करता है

यह स्कैम आमतौर पर एक मैसेज से शुरू होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका Netflix पेमेंट फेल हो गया है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है. इस मैसेज में एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुरंत उस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट डिटेल अपडेट करें.

लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो असली Netflix जैसी दिखती है. वहां आपसे कार्ड डिटेल, पासवर्ड या OTP मांगा जाता है. जैसे ही आप यह जानकारी डालते हैं, साइबर अपराधी उसे चुरा लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

इस तरह के मैसेज में अक्सर डर पैदा किया जाता है, ताकि आप जल्दी में बिना सोचे समझे क्लिक कर दें.

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फेक मैसेज की पहचान कैसे करें

सरकार ने बताया है कि ऐसे फेक मैसेज को पहचानना बहुत जरूरी है. इन मैसेज में अक्सर सामान्य ग्रीटिंग होती है, जैसे 'Dear User' या 'Dear Customer'. इसके अलावा लिंक अजीब या संदिग्ध होता है और मैसेज में जल्दबाजी करने का दबाव डाला जाता है.

कई बार इन मैसेज में स्पेलिंग या डिज़ाइन में भी गलतियां होती हैं, जिससे पता चलता है कि यह असली नहीं है. असली कंपनियां कभी भी रैंडम लिंक के जरिए आपसे आपकी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी नहीं मांगती हैं.

यूजर्स क्या करें

अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है, तो सबसे पहले उस पर क्लिक करने से बचें. हमेशा अपनी पेमेंट या अकाउंट की जानकारी सीधे Netflix के official app या website पर जाकर चेक करें.

इसके अलावा, मैसेज भेजने वाले का नाम और नंबर भी वेरिफाई करें. जब तक आपको पूरा भरोसा न हो, तब तक अपनी कोई भी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी शेयर न करें.

क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे स्कैम

आजकल digital payments का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और इसी के साथ phishing scams भी बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी अब बड़े-बड़े ब्रांड्स जैसे Netflix का नाम इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं.

इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और हर मैसेज या लिंक को ध्यान से जांचें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.