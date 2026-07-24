देसी कंपनी का धमाल! एक साथ दो-दो फोन लॉन्च, फीचर्स धांसू लेकिन कीमत 9 हजार से भी कम

Lava International ने भारत में अपने दो नए बजट स्मार्टफोन Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 4G लॉन्च कर दिए हैं. दोनों स्मार्टफोन किफायती कीमत में बड़े डिस्प्ले, AI कैमरा और दमदार बैटरी के साथ आते हैं. कंपनी ने इन्हें दो-दो कलर ऑप्शन में पेश किया है. Lava Virat V1 5G में 6,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जबकि Virat V1 4G में 5,000mAh की बैटरी दी गई है. दोनों स्मार्टफोन की बिक्री भारत में 31 जुलाई से शुरू होगी.

Lava Virat V1 5G और Virat V1 4G की कीमत

Lava Virat V1 5G की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है. हालांकि लॉन्च ऑफर के तहत पहले दिन इसे 11,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. वहीं Lava Virat V1 4G की कीमत 9,999 रुपये है, लेकिन पहले दिन की सेल में यह 8,999 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध होगा.

दोनों स्मार्टफोन की बिक्री 31 जुलाई दोपहर 12 बजे से Flipkart और Lava की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. यह शुरुआती ऑफर केवल पहले दिन की सेल के लिए मान्य रहेगा. Lava Virat V1 5G को Arya Blue और Sonar Gold रंगों में लॉन्च किया गया है. वहीं Lava Virat V1 4G Nilgiri Blue और Himalayan Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन के लिए Doorstep After-Sales Service देने की भी पुष्टि की है.

Lava Virat V1 5G के स्पेसिफिकेशन

Lava Virat V1 5G स्मार्टफोन Android 16 पर चलता है. इसमें 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर मिलता है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है. Virtual RAM के जरिए RAM को अतिरिक्त 4GB तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं MicroSD Card की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

Lava Virat V1 4G के फीचर्स

Lava Virat V1 4G में Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. इसमें भी 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है. फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है. इसमें 4GB RAM, 4GB Virtual RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

कैमरा, बैटरी और अन्य फीचर्स

Lava Virat V1 5G और Virat V1 4G दोनों स्मार्टफोन में AI आधारित डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

दोनों फोन IP64 रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे इन्हें धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा मिलती है. बैटरी की बात करें तो Lava Virat V1 5G में 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Lava Virat V1 4G में 5,000mAh की बैटरी मिलती है.