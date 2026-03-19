Instagram Reels देखना हुआ अब आसान! बार-बार Replay का झंझट खत्म, एक टैप में वीडियो होगा Pause

Instagram ने अपने Reels फीचर में एक नया अपडेट पेश किया है, जिससे अब यूजर्स सिर्फ एक टैप में वीडियो को Pause कर सकते हैं. यह फीचर यूजर्स को शॉर्ट वीडियो देखते समय ज्यादा कंट्रोल देने के लिए लाया गया है. कंपनी ने इस अपडेट की जानकारी अपने ऑफिशियल क्रिएटर्स अकाउंट के जरिए दी और बताया कि यह फीचर धीरे-धीरे पूरी दुनिया में रोलआउट किया जा रहा है.

Tap-to-Pause फीचर कैसे काम करता है?

इस नए अपडेट के बाद अब जब भी आप कोई Reel देख रहे होंगे, तो बस स्क्रीन पर एक बार टैप करने से वीडियो तुरंत रुक जाएगा. पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि स्क्रीन पर टैप करने से कई बार क्रिएटर का प्रोफाइल खुल जाता था या कोई और एक्शन हो जाता था, जिससे वीडियो को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता था.

अब जैसे ही आप वीडियो को Pause करेंगे, आपको 'Mute' का ऑप्शन भी दिखाई देगा. इससे आप वीडियो का साउंड बंद कर सकते हैं, बिना वीडियो से बाहर जाए. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी खास हिस्से को ध्यान से देखना चाहते हैं.

यह फीचर क्यों है जरूरी?

Instagram Reels में यह समस्या लंबे समय से थी कि वीडियो को सही समय पर रोकना आसान नहीं था. खासकर जब यूजर कोई ट्यूटोरियल, DIY वीडियो या स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देख रहे होते थे, तो उन्हें बार-बार वीडियो को रीप्ले करना पड़ता था. अब Tap-to-Pause फीचर की मदद से यूजर्स वीडियो को वहीं रोक सकते हैं, जहां उन्हें जरूरत हो. इससे वे आराम से टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं और बिना जल्दीबाजी के समझ सकते हैं.

क्रिएटर्स और यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?

इस फीचर का फायदा सिर्फ यूजर्स को ही नहीं, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी मिलेगा. अब क्रिएटर्स अपने वीडियो में ज्यादा डिटेल्स, कैप्शन और जानकारी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूजर जरूरत पड़ने पर वीडियो को रोककर समझ सकते हैं.

दूसरी तरफ, यूजर्स के लिए वीडियो देखने का अनुभव और भी आसान हो जाएगा. अब Reels देखना बिल्कुल सामान्य वीडियो की तरह लगेगा, जहां Pause करना एक आम फीचर होता है. साथ ही, Mute ऑप्शन से यूजर अपनी सुविधा के अनुसार साउंड कंट्रोल कर सकते हैं.

कब तक मिलेगा यह फीचर?

Instagram ने इस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा, चाहे वे Android इस्तेमाल कर रहे हों या iPhone. अगर आपको यह फीचर अभी नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐप अपडेट के बाद यह मिल जाए.