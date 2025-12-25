1000 से कम Followers में भी Instagram Blue Tick, जानिए सीक्रेट तरीका

Instagram पर मिलने वाला वेरिफाइड ब्लू बैज को Blue Tick कहते हैं, ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल है. प्रोफाइल पर Blue Tick होने से अकाउंट ज्यादा भरोसेमंद लगता है और यही वजह है कि ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन के लिए पहले चुनते हैं. इससे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए रास्ते खुल जाते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि Blue Tick सिर्फ बड़े सेलिब्रिटी या लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है.

कम Followers में Instagram Verified

ज्यादातर लोगों को लगता है हज़ारों या लाखों में फॉलोवर्स होने पर ही Instagram वेरिफाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बल्कि वेरिफिकेशन का आधार सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या नहीं होती. Blue Tick के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले आपका Instagram अकाउंट पब्लिक होना चाहिए. प्रोफाइल में साफ-सुथरी फोटो, पूरी बायो और रेगुलर एक्टिविटी होना जरूरी है. Instagram उन अकाउंट्स को प्राथमिकता देता है जो किसी न किसी रूप में जाने-पहचाने हों या जिन्हें लोग ज्यादा सर्च करते हों. अगर आपका नाम न्यूज आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पिछले कुछ महीनों में आया है, तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है.

इसके अलावा Instagram यह भी देखता है कि आपका नाम या ब्रांड अलग-अलग भरोसेमंद सोर्सेस में फीचर हुआ है या नहीं. अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपका नाम क्रेडिट के साथ लिखा है, तो इससे भी मदद मिल सकती है.

Instagram Blue Tick के लिए आवेदन कैसे करें?

वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सिर्फ Android और iOS के Instagram ऐप पर उपलब्ध है, वेब वर्जन पर नहीं. Instagram ऐप खोलकर प्रोफाइल पर जाएं, ऊपर दाईं ओर दिए गए मेन्यू पर टैप करें, फिर Settings में जाकर Account ऑप्शन चुनें और Request Verification पर क्लिक करें. यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें कैटेगरी चुननी होगी जैसे Blogger, Influencer, Business या Media. इसके साथ ही सरकारी पहचान पत्र और अपने काम से जुड़े लिंक अपलोड करने होते हैं.

Verification Reject हो जाए तो क्या करें?

अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. Instagram 30 दिनों के बाद दोबारा अप्लाई करने की अनुमति देता है. हालांकि एक साथ बार-बार अप्लाई करने से आपकी एप्लिकेशन कैंसिल भी हो सकती है. इसलिए रिजेक्शन के बाद प्रोफाइल को और मजबूत बनाएं और फिर दोबारा आवेदन करें.

Meta Verified सब्सक्रिप्शन

अगर पारंपरिक तरीके से Blue Tick नहीं मिल पाता, तो Instagram की पेरेंट कंपनी Meta एक पेड सब्सक्रिप्शन Meta Verified भी सर्विस देती है. इसमें सरकारी ID देकर Blue Tick खरीदा जा सकता है. इस सब्सक्रिप्शन के जरिए अकाउंट को वेरिफाइड बैज के साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी और सपोर्ट भी मिलता है.

