छुट्टियां मना रहे हैं? तब भी आपका Gmail भेजेगा सबको E-mail, ऐसे समझें Gmail Autoreply का पूरा तरीका

जॉब्स में E-mail का सही समय पर रिप्लाई करना कितना जरूरी है, इस बात को आप बखूबी समझते होंगे. क्योंकि सारे प्रोफेशनल रिलेशन्स ई-मेल के जरिए ही बनते हैं. लेकिन जब आप किसी वजह से ऑफिस से बाहर हों, जैसे छुट्टियों पर गए हों या किसी पर्सनल काम में बिजी हो, तब हर ईमेल का तुरंत जवाब देना संभव नहीं हो पाता.

ऐसे में Gmail का Out of Office Autoreply, जिसे Vacation Responder बहुत काम आता है. यह फीचर अपने आप लोगों को बता देता है कि आप इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं.

Gmail Vacation Responder क्या है?

Gmail का यह फीचर आपको यह कंट्रोल देता है कि आप अपनी ऑटो रिप्लाई किसे भेजना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके ऑफिस के लोगों को ही जवाब जाए, तो वह भी संभव है. वहीं अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोगों, जैसे क्लाइंट्स या पार्टनर्स को भी ऑटो रिप्लाई मिले, तो वह ऑप्शन भी मौजूद है. इससे आप बेवजह सभी को एक जैसा मैसेज भेजने से बच सकते हैं और कम्युनिकेशन को ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं.

Gmail Vacation Responder की एक और खास बात यह है कि आप Autoreply को किसी तय तारीख तक सीमित कर सकते हैं.

Vacation Responder कैसे सेट करें?

इसके लिए आपको Gmail की Settings में जाना होता है. वहां 'See All Settings' पर क्लिक करने के बाद 'General' टैब में नीचे की ओर Vacation Responder का ऑप्शन मिलता है. यहीं से आप Autoreply को ऑन कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, तारीखें चुन सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि किन लोगों को जवाब भेजा जाए. सेटिंग सेव करते ही आपका Autoreply एक्टिव हो जाता है.