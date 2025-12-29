विज्ञापन
Reels की लत लग गई है? बिना Instagram डिलीट किए इस सेटिंग से कम करें इस्तेमाल

इन सेटिंग्स के बाद आपके टाइम मैनेजमेंट्स में खुद ही आपको सुधार दिखने लगेगा. इससे आप अपने बचे टाइम को बेहतर कामों में लगा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Instagram पर Reels देखते-देखते समय कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता. कई बार हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट Reels देखेंगे, लेकिन कब आधा घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता. ऐसे में हर बार बस यही लगता है कि Instagram ही डिलीट कर देते हैं. न ये ऐप रहेगा और न ही रील्स देखने में समय जाएगा. लेकिन आज आपको ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप बिना Instagram को पूरी तरह डिलीट किए इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं. 

यहां आपको Instagram को हटाने के बजाय उसका लिमिटेड इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका बताते हैं. इससे न सिर्फ स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रहेगा है, बल्कि आपको टेंशन भी नहीं होगी.

iPhone यूजर्स के लिए तरीका
अगर आप iPhone यूज़र हैं, तो Apple का स्क्रीन टाइम ऑन करने के बाद आप Instagram के लिए एक तय समय सेट कर सकते हैं. इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आपका तय समय पूरा होता है, ऐप अपने आप लॉक होएगा. इससे बार-बार Reels खोलने की आदत धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

Android यूजर्स के लिए तरीका
Android यूज़र्स के लिए Digital Wellbeing एक बेहतरीन फीचर है. यह फीचर आपको यह दिखाता है कि आप किस ऐप पर कितना समय बिता रहे हैं. Instagram के लिए ऐप टाइमर सेट करने के बाद, तय समय पूरा होते ही ऐप दिनभर के लिए बंद हो जाता है. इससे Reels देखने की आदत पर काफी हद तक रोक लगती है. 

