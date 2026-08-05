आपके नाम पर कितने SIM चल रहे हैं? आसानी से चल जाएगा पता, आज ही जान लीजिए ये तरीका

भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है. स्मार्टफोन इस्तेमाल करने और डिजिटल पेमेंट करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही फर्जी बैंक अकाउंट और म्यूल अकाउंट के जरिए होने वाली ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार बैंक अधिकारियों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी सख्त नियम लागू कर रही है.

हालांकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह साइबर अपराधों को रोके. नागरिकों को भी अपने परिवार के बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में जागरूक करना चाहिए. इसके अलावा समय-समय पर यह भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है. इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Sanchar Saathi वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था. इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं.

Sanchar Saathi ऐप करें डाउनलोड

Sanchar Saathi ऐप Android के लिए Google Play Store और iPhone यूजर्स के लिए Apple App Store पर उपलब्ध है. इसके अलावा यूजर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करते समय यह जरूर चेक कर लें कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (Government of India) ने ही पब्लिश किया है. Google Play Store पर इसी तरह के नाम वाले कई फर्जी ऐप भी मौजूद हैं. एंड्रॉयड यूजर्स इस ऐप को सीधे यहां पर क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं.

अपने नाम पर कितने SIM हैं, ऐसे करें चेक

इसके लिए सबसे पहले Sanchar Saathi ऐप या वेबसाइट खोलें. इसके बाद Know Mobile Connections in Your Name ऑप्शन सेलेक्ट करें.

अब अपना पहला नाम और सरनेम/लास्ट नेम दर्ज करें. इसके बाद Submit पर टैप करें. ऐप सरकारी अधिकृत डेटाबेस में जानकारी भेजेगा.

कुछ ही समय में आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

फोन चोरी हो जाए तो भी मिलेगा फायदा

Sanchar Saathi ऐप की मदद से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को भी ब्लॉक किया जा सकता है. इसके लिए यूजर को ऐप में अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे उसमें नया SIM लगाकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

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