Google Pixel 10a के लॉन्च की बदली तारीख, टाइम से पहले आ रहा है ये शानदार Pixel फोन

Google Pixel 10a डिज़ाइन के मामले में Pixel 9a जैसा ही हो सकता है. इसमें नया Tensor चिपसेट भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये नया कलर लोगों को ज्यादा अपीलिंग लग सकता है.

Google इस साल अपने स्मार्टफोन लॉन्च शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर सकता है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, Google Pixel 10a को फरवरी महीने में ही लॉन्च किया जा सकता है, जो अब तक की A-सीरीज Pixel लॉन्च टाइमलाइन से काफी पहले है. आमतौर पर Google अपनी A-सीरीज के फोन मार्च या अप्रैल के आसपास पेश करता है, लेकिन Pixel 10a को फरवरी में लाने की तैयारी चल रही है.

पिछले साल 2025 में Pixel 9a को कंपनी ने मिड मार्च में अनाउंस किया गया था और वह अप्रैल में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था. लेकिन Pixel 10a को एक महीने से भी ज्यादा पहले लॉन्च करने का फैसला इस बात का संकेत हो सकता है कि Google मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना चाहता है.

Google Pixel 10a के बारे में
रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 10a दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च हो सकता है. इसमें 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. कलर ऑप्शन की बात करें तो Google अपने पारंपरिक रंगों के साथ एक नया शेड भी जोड़ सकता है. फोन Obsidian यानी ब्लैक, Fog नाम का ऑफ-व्हाइट शेड, Lavender यानी हल्का पर्पल और एक नया Berry कलर में आ सकता है. 

Google Pixel 10a डिज़ाइन के मामले में Pixel 9a जैसा ही हो सकता है. इसमें नया Tensor चिपसेट भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये नया कलर लोगों को ज्यादा अपीलिंग लग सकता है. फिलहाल अभी तक Pixel 10a की कीमत और लॉन्च डेट सामने नहीं आई है. लेकिन फोन जल्द ही फरवरी में आ रहा है तो बाकी डिटेल्स को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. 

