Are You Dead? नाम का App चीन में हुआ वाायरल, हर कोई कर रहा है इंस्टॉल, जानिए ऐसा क्या है इसमें

Are You Dead?...सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगे. लेकिन चीन की एक कंपनी ने इसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली. ये कंपनी है Moonscape Technologies Inc, जिसने Are You Dead? नाम का एक ऐप बना डाला. हैरानी की बात तो ये कि सिर्फ कुछ ही दिनों में ये ऐप वहां नंबर 1 पोजीशन पर आ गया. ये कोई Free ऐप नहीं बल्कि लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं, बावजूद ये Apple App Store पर चीन का नंबर वन पेड ऐप बन चुका है.

Are You Dead? क्या है ये ऐप?

इस ऐप का काम बहुत सीधा है. वो ये कि अगर कोई यूज़र लगातार दो दिनों तक ऐप में चेक-इन नहीं करता, तो यह उसके करीबी लोगों यानी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेज देता है कि संबंधित व्यक्ति किसी परेशानी में हो सकता है. यह एक तरह से डिजिटल सेफ्टी चेक की तरह काम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं.

Are You Dead? कैसे काम करता है?

इस ऐप का इंटरफेस बेहद सिंपल बताया जा रहा है. इसमें एक बड़ा हरा गोला होता है, जिसे यूज़र को समय-समय पर टैप करना होता है. यह टैप करना इस बात का संकेत है कि यूज़र सुरक्षित है और ठीक है. अगर दो दिनों तक यह गोला टैप नहीं किया जाता, तो ऐप अपने आप पहले से तय किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन भेज देता है.

Are You Dead? क्यों हो रहा है पॉपुलर?

चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2030 तक चीन में लगभग 20 करोड़ ऐसे घर हो सकते हैं, जहां सिर्फ एक व्यक्ति रहता हो. बढ़ती सिंगल-लिविंग लाइफस्टाइल के कारण सोशल आइसोलेशन का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में “Are You Dead?” जैसे डिजिटल सेफ्टी ऐप्स की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है. यही वजह है कि यह ऐप इतने कम समय में लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा है.

इसके अलावा, नौकरी के कारण अकेले शहर में रहने वाले प्रोफेशनल्स, पढ़ाई के लिए दूर रह रहे स्टूडेंट्स और शहरी इलाकों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग आदि लोगों के लिए ये ऐप खुद को एक 'सेफ्टी कंपैनियन' के तौर पर पेश करता है.