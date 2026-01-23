iOS 27 Update! Siri को सुपर स्मार्ट AI में बदल देगा Apple, जानिए और आने वाला है खास

Apple अपने अगले बड़े iPhone सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 पर काम कर रहा है, जिसे ऑफिशियल तौर पर WWDC 2026 में पेश किए जाने की उम्मीद है. Apple का Worldwide Developers Conference आमतौर पर जून महीने में होता है, ऐसे में iOS 27 की पहली झलक भी उसी समय देखने को मिल सकती है. अभी लॉन्च में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन टेक इंडस्ट्री में चल रही रिपोर्ट्स से यह साफ हो गया है कि Apple इस बार नए डिजाइन से ज्यादा परफॉर्मेंस, AI और Siri को बेहतर बनाने पर ध्यान देने वाला है.

iOS 26 में कुछ यूजर्स ने स्लोडाउन, छोटे बग्स और विजुअल गड़बड़ियों की शिकायत की थी, जिन्हें iOS 27 में ठीक किया जा सकता है. यानी Apple इस बार सिस्टम की क्वालिटी और अंदरूनी परफॉर्मेंस सुधारने पर जोर देगा. इसका मतलब है कि नया अपडेट iPhone को ज्यादा स्मूथ, तेज और भरोसेमंद बना सकता है.

Siri पहले से ज्यादा स्मार्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक iOS 27 में Siri को आखिरकार वह बड़ा अपग्रेड मिल सकता है जिसका यूजर्स इंतजार कर रहे हैं. नई Siri यूजर के सवालों को बेहतर तरीके से समझ पाएगी. यह आपकी पिछली बातचीत याद रखेगी, फॉलो-अप सवालों को आसानी से समझेगी और आपकी आदतों के आधार पर खुद से सुझाव भी देगी. माना जा रहा है कि Siri बिना पूछे रिमाइंडर, ट्रैवल डिटेल्स या जरूरी ऐप एक्शन भी दिखा सकती है.

Apple Intelligence पहले से स्ट्रॉन्ग

iOS 27 के साथ Apple Intelligence को भी काफी आगे ले जाया जा सकता है. Google के Gemini के साथ Apple की पार्टनरशिप के बाद कई नए AI फीचर्स आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार Apple एक AI-पावर्ड स्मार्ट कैलेंडर पर काम कर रहा है, जो ईमेल, मैसेज और यूजर की दिनचर्या को देखकर खुद मीटिंग टाइम सजेस्ट कर सकेगा. इसके अलावा Health+ नाम की एक नई सब्सक्रिप्शन सर्विस भी आ सकती है, जो Apple Watch के डेटा का इस्तेमाल करके पर्सनल डाइट और वेलनेस सलाह देगी.

iOS 27 में और क्या है खास?

iOS 27 में Apple की कई इनबिल्ट ऐप्स को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है. Photos ऐप में बेहतर ऑर्गनाइजेशन और सर्च फीचर आने की उम्मीद है. AirPods का पेयरिंग प्रोसेस और ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो सकता है. Safari में AI आधारित सर्च फीचर जोड़ा जा सकता है, जिसे अंदरूनी तौर पर 'World Knowledge Answers' कहा जा रहा है, जहां आपको सामान्य सर्च रिजल्ट्स की जगह सीधे आसान भाषा में जवाब मिलेंगे.

iOS 27 कब मिलेगा?

Apple iOS 27 को WWDC 2026 में जून के महीने में अनाउंस कर सकता है. इसके बाद डेवलपर बीटा तुरंत जारी होगा और जुलाई में पब्लिक बीटा आने की उम्मीद है. फाइनल स्टेबल अपडेट साल के अंत में नए iPhone मॉडल्स के साथ रोलआउट किया जाएगा. हालांकि ज्यादातर नए iPhone मॉडल्स को iOS 27 का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पुराने डिवाइसेस में कुछ AI फीचर्स सीमित हो सकते हैं.