iPhone यूज़र्स खुश हो जाएं! iOS 27 में Emoji Lovers के लिए आ रहा है बड़ा सरप्राइज

Apple एक बार फिर iPhone यूज़र्स के लिए कुछ मज़ेदार लाने की तैयारी में है. iOS 27 अपडेट के साथ Apple नए Emojis जोड़ने की प्लानिंग में है, जो चैटिंग को और मज़ेदार बना देंगे. Emojipedia की रिपोर्ट के अनुसार, Apple के लिए Emojis तय करने वाली कंपनी Unicode Consortium इस समय कुछ नए Emoji डिज़ाइनों की समीक्षा कर रही है. अगर इन्हें मंज़ूरी मिल जाती है, तो ये Emojis आने वाले समय में iOS 27 के अपडेट के साथ iPhone में देखने को मिल सकते हैं.

iOS 27 में नए Emojis

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन नए Emojis पर काम चल रहा है, उनमें भेंगी आंखों वाला स्माइली फेस, दाएं और बाएं दिशा में अंगूठा दिखाने वाला जेस्चर, मॉनार्क बटरफ्लाई, अचार यानी पिकल, लाइटहाउस, उल्का पिंड, रबर यानी इरेज़र और कीड़े पकड़ने वाला जाल शामिल है. अगर ये Emojis मंज़ूर हो जाते हैं, तो iPhone यूज़र्स को एक्सप्रेशन दिखाने के और भी नए तरीके मिल जाएंगे.

iOS 27 कब होगा लॉन्च

Apple आमतौर पर अपने नए iOS वर्जन को हर साल वर्ल्डवाइड डेवलेपर्स कॉन्फ्रेंस यानी WWDC में पेश करता है. यह इवेंट ज़्यादातर जून के महीने में होता है. इसी परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि iOS 27 को जून 2026 में पहली बार दिखाया जा सकता है. इसके बाद इसका फाइनल वर्जन सितंबर 2026 में नए iPhones के साथ रिलीज़ हो सकता है.

किन iPhones को मिलेगा iOS 27 Emoji अपडेट?

Apple आमतौर पर अपने iPhones को पांच से छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है. इसलिए जिन iPhones में iOS 27 सपोर्ट करेगा, उनमें नए Emojis भी मिलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 13 सीरीज़ और उसके बाद लॉन्च हुए मॉडल्स में यह अपडेट मिलने की पूरी उम्मीद है.

कौन है Unicode Consortium?

यूनिकोड कॉन्सोटियम (Unicode Consortium) एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है जो टेक्स्ट और Emojis के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तैयार करती है. इसी संस्था की मंज़ूरी के बाद दुनिया भर के स्मार्टफोन और ऐप्स में नए Emojis आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ये ऑर्गनाइजेशन 9 नए Emoji बनाने के ड्राफ्ट स्टेज में हैं. फाइनल लिस्ट तय होने के बाद Apple इन्हें अपने खास iOS स्टाइल में डिज़ाइन करेगा.