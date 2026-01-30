iPhones यूजर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये फीचर, Apple CEO Tim Cook ने किया खुलासा

Apple के CEO Tim Cook ने iPhone यूज़र्स के बारे में सबसे खास बात बताई कि वो लोग सबसे ज्यादा कौन-से फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. Apple की फिस्कल Q1 2026 अर्निंग कॉल के दौरान Tim Cook ने बताया कि जिन iPhones में Apple Intelligence सपोर्ट करता है, उनमें से ज़्यादातर यूज़र्स इन फीचर्स का एक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि Apple Intelligence का एक फीचर ऐसा है, जिसे यूज़र्स सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं. इस अर्निंग कॉल के दौरान Tim Cook ने यह भी बताया कि Apple के पास दुनियाभर में अब 2.5 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव डिवाइसेज़ हैं.

Apple Intelligence फीचर क्या है?

यह Apple की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जिसे iPhone, iPad और Mac जैसे Apple डिवाइसेज़ को ज़्यादा स्मार्ट और पर्सनल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह फीचर यूज़र की जरूरतों को समझकर रोज़मर्रा के काम आसान करता है, जैसे लिखना, समझना, सर्च करना, फोटो एडिट करना और अलग-अलग ऐप्स के बीच तेज़ी से काम करना.

Apple Intelligence कैसे काम करता है?

एप्पल इंटेलिजेंस पके डिवाइस पर मौजूद डेटा और आपके इस्तेमाल के पैटर्न को समझकर काम करता है. खास बात यह है कि Apple इसमें प्राइवेसी पर बहुत ज़ोर देता है. ज़्यादातर प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है, जिससे आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहता है. Apple Intelligence की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह AI को इंसानी तरीके से काम करने के करीब लाता है.

Apple Intelligence के फीचर्स

Apple Intelligence में Writing Tools जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो ईमेल, मैसेज या नोट्स को बेहतर ढंग से लिखने और सुधारने में मदद करते हैं. Visual Intelligence फीचर स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों को समझकर तुरंत जानकारी देता है, सर्च में मदद करता है और तेज़ एक्शन लेने की सुविधा देता है. इसके अलावा Clean Up फीचर फोटो से अनचाही चीज़ों को हटाने में मदद करता है, जिससे तस्वीरें ज़्यादा साफ और प्रोफेशनल लगती हैं.

किन डिवाइसेज़ में मिलता है Apple Intelligence?

Apple Intelligence सभी iPhones में उपलब्ध नहीं है. यह फीचर केवल चुनिंदा नए और पावरफुल डिवाइसेज़ में मिलता है, जिनमें लेटेस्ट प्रोसेसर और हार्डवेयर सपोर्ट होता है.