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पारुल से श्रीशंकर तक, एशियन गेम्स के भारतीय सितारों पर पीएम मोदी ने लुटाया प्यार, दी खास बधाई

पीएम मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारत खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

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पारुल से श्रीशंकर तक, एशियन गेम्स के भारतीय सितारों पर पीएम मोदी ने लुटाया प्यार, दी खास बधाई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारत के खिलाड़ियों पारुल चौधरी, यशवीर सिंह, रोहित यादव, पिंकी बलहारा, ईशा सिंह और मुरली श्रीशंकर को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल को बधाई दी और उनकी सफलता को उदीयमान एथलीटों के लिए प्रेरणादायक बताया. 

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को हार्दिक बधाई. उनकी सफलता उभरते हुए एथलीटों के लिए बहुत प्रेरणादायक है. उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं.'

मोदी ने भाला फेंक में यशवीर सिंह और रोहित यादव की शानदार उपलब्धि की भी सराहना की. यशवीर ने 85.72 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता, जबकि रोहित ने 84.35 मीटर के साथ कांस्य पदक हासिल किया.

मोदी ने लिखा, 'एशियाई खेलों के पोडियम पर दो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी. यशवीर सिंह को व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक और रोहित यादव को कांस्य पदक जीतने पर बधाई. दोनों खिलाड़ियों और भारतीय एथलेटिक्स के लिए यह एक शानदार परिणाम है. उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.'

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पिंकी बलहारा को बधाई दी तथा उनकी 'दृढ़ता और संकल्प' की प्रशंसा की.

उन्होंने कहा, 'एशियाई खेलों की कुराश प्रतियोगिता में महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर पिंकी बलहारा को हार्दिक बधाई. उन्होंने पूरे मुकाबले में जबरदस्त साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया. आशा है कि वह आने वाले समय में और भी गौरव हासिल करेंगी.'

महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली निशानेबाज ईशा सिंह भी मोदी की प्रशंसा पाने वाली अन्य खिलाड़ी थीं. प्रधानमंत्री ने उनकी सटीकता और संयम की सराहना की.

मोदी ने लिखा, 'एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को हार्दिक बधाई. ईशा ने सटीकता और संयम का शानदार प्रदर्शन किया. उन्हें भविष्य में और भी कई सफलताओं के लिए शुभकामनाएं.'

मोदी ने श्रीशंकर को भी बधाई दी, जिन्होंने लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. श्रीशंकर ने हांगझोऊ एशियाई खेलों और इस साल के राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीता था. 

मोदी ने कहा, 'मुरली श्रीशंकर को एशियाई खेलों में एक और पदक. उनकी छलांग ने उन्हें पुरुषों की लंबी कूद के पोडियम पर जगह दिलाई. उन्हें हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

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