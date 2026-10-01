पाकिस्तान ने फिर दिया भारत को दर्द, 40 साल पुराना जख्म नहीं भर सका!



भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही एशियन गेम्स में पदक जीतने का भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का 1986 से चला आ रहा इंतजार बरकरार है. पाकिस्तान ने ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क जिम्नेजियम में खेले गए एकतरफा मुकाबले में भारत को 25-19, 25-23, 25-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने 64 साल में पहली बार एशियाई खेलों में शीर्ष चार में जगह बनाई है.

मैच की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बराबरी का था. स्कोर 11-11 की बराबरी पर था. इसके बाद पाकिस्तान ने पहले सेट में बढ़त बनानी शुरू की और लगातार पांच पॉइंट जीतकर 16-11 से आगे हो गया. जैसे-जैसे सेट आगे बढ़ा, पाकिस्तान की बढ़त बढ़ती गई. पाकिस्तान ने पहला सेट 25-19 से जीत लिया.

दूसरे सेट में 19-16 से आगे रहने के बाद भी भारत अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सका. गलतियां भारतीय टीम पर भारी पड़ीं और पाकिस्तान ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 25-23 से जीता और 2-0 की बढ़त बना ली. तीसरे सेट में पाकिस्तान ने अपना दबदबा बनाए रखा और 25-18 से जीत हासिल की.

भारत आइची-नागोया 2026 में पूल सी में अपने तीनों मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी. भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत वियतनाम पर 3-0 की जीत के साथ की थी और फिर हांगकांग चीन को भी इसी अंतर से हराया था. अपने आखिरी पूल मैच में भारत ने कतर के खिलाफ शुरुआती 2 सेट हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए 26-28, 25-27, 25-23, 25-20, 24-22 के स्कोर के साथ 3-2 से जीत हासिल की. इस जीत के साथ भारतीय टीम पूल सी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी.

भारतीय वॉलीबॉल टीम को पिछले 2 एशियाई खेलों में भी पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी. हांगझोऊ 2023 में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 और जकार्ता 2018 में 3-1 से हराया था.

भारतीय पुरुष टीम ने अब तक एशियाई खेलों में वॉलीबॉल में तीन मेडल जीते हैं. भारतीय टीम ने जकार्ता में 1962 में सिल्वर जीता था. टोक्यो (1958) और सियोल (1986) में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

पाकिस्तान ने एशियाई खेलों में अपना एकमात्र मेडल जकार्ता में 1962 में जीता था. उस संस्करण में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

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