बिहार के लाल ने क्रिकेट जगत को फिर चौंकाया, वैभव सूर्यवंशी को अब TIME मैगजीन की खास लिस्ट में मिली जगह

भारत के युवा क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी का नाम TIME मैगजीन की 'TIME 100 Next' लिस्ट में शामिल किया गया है. यह लिस्ट दुनिया भर के उन 'उभरते सितारों' की है जो 'भविष्य को आकार दे रहे हैं'. 15 साल के सूर्यवंशी इस खास लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. अमेरिकी मैगजीन ने बुधवार को यह लिस्ट जारी की. बिहार के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में शामिल सात एथलीटों में से एक है और वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं.

दरअसल, सूर्यवंशी का जलवा 2024 से तेजी से बढ़ा है, जब उन्होंने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में सीनियर लेवल पर अपना प्रोफेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीयों में से एक बनने के बाद आईपीएल 2025 सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. सूर्यवंशी ने दुनिया की सबसे मशहूर टी20 फ्रेंचाइजी लीग में अपने पहले ही सीजन में धूम मचा दी और सात पारियों में 252 रन बनाए. इसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में तूफानी शतक भी शामिल था, जो उस समय आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था.

इस साल अपने दूसरे सीजन में सूर्यवंशी ने रॉयल्स के साथ शानदार बैटिंग की और एक शतक और पांच अर्धशतकों के साथ 776 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 72 छक्के लगाए, जिससे उन्होंने T20 के दिग्गज क्रिस गेल के पिछले रिकॉर्ड को 20 छक्कों से पीछे छोड़ दिया. इसके कुछ समय बाद, जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच में सूर्यवंशी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. यह 15 साल का खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला अब तक का सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गया है, जिसने दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

इसके बाद से सूर्यवंशी ने छह T20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 193 रन बनाए हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है. वह भारत की एशियाई खेलों की क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं, जो अभी जापान में खेल रही है. सीनियर क्रिकेट के अपने तीसरे ही सीज़न में, इस शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दूसरे फॉर्मेट में भी अपनी छाप छोड़ी है. जून में कोलंबो में श्रीलंका A के खिलाफ इंडिया A की ट्राई-नेशन सीरीज़ के फाइनल में, सूर्यवंशी ने सबसे तेज़ लिस्ट A हाफ-सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया; उन्होंने सिर्फ़ 11 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की.

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