विराट कोहली नंबर 1, रोहित शर्मा नंबर 2, सफल रन-चेज में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

विराट कोहली ने तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जिसकी यादें फैन्स के जेहन में हमेशा रहेगी. कोहली ने अपने वनडे करियर का 55वां शतक जमाया और इंटरनेशनल करियर का 86वां शतक ठोका. कोहली ने अपनी पारी में 9 छक्के लगाए जो उनके वनडे करियर में यह पहली बार हुआ. विराट ने 88 गेंद पर 139 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 10 चौके शामिल थे. यूं तो कोहली ने इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाएं हैं लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने अपने करियर में बनाया है जिसे जानकर दुनिया हैरान हैं.

विराट कोहली वनडे में सफल रन-चेज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. यह कोहली का सफल रन-चेज के दौरान 25वां शतक है. सबसे हैरानी की बात ये है कि नंबर 2 पर रोहित शर्मा हैं लेकिन सफल रन-चेज में उन्होंने 14 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने भी वनडे में सफल रन-चेज के दौरान 14 शतक लगाए हैं. यानी कोहली इन दोनों बल्लेबाजों से काफी आगे हैं.

इस मामले में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं जिन्होंने वनडे में सफल रन-चेज में 9 शतक लगाए हैं. तिलकरत्ने दिलशान ने भी रन चेज में 9 शतक ठोके हैं. पाकिस्तान के सईद अनवर के नाम वनडे में सफल रन-चेज के दौरान 9 शतक लगाने का कमाल किया है. यानी किंग कोहली इस मामले में दुनिया के एक से बढ़कर एक दिग्गजों से काफी आगे हैं.

सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक वनडे शतक

25 - विराट कोहली

14 - रोहित शर्मा

14 - सचिन तेंदुलकर

9 - सनथ जयसूर्या

9 - दिलशान

9 - सईद अनवर

इतना ही नहीं कोहली वनडे में रन-चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. कोहली के नाम वनडे में रन-चेज़ करते हुए 167 पारी में 30 शतक है. दूसरे नंबर पर यहां रोहित हैं, उन्होंने 161 पारी में वनडे में रन-चेज करते हुए 18 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने वनडे में रन-चेज़ करते हुए 17 शतक लगाने में सफलता हासिल की है.

वनडे में रन-चेज करते हुए सबसे ज़्यादा शतक:

30 - विराट कोहली (167 पारियां)

18 - रोहित शर्मा (161 पारियां)

17 - सचिन तेंदुलकर (232 पारियां)

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए जिसके बाद भारत ने 41.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. कोहली के शतकीय पारी के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंद पर 110 रन की पारी खेली.

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