मैराज अहमद खान: सहवाग के साथ खेला क्रिकेट, रियो ओलंपिक में रचा इतिहास, अब नजरें एशियन गेम्स में गोल्ड पर

एक समय था जब मिराज अहमद खान क्रिकेट बैट के साथ बड़ी कामयाबी हासिल करने का सपना देखते थे. तीन दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी, 50 साल के मिराज अब भी खेल की दुनिया में कामयाबी की तलाश में हैं - बस अब उनके हाथ में क्रिकेट बैट की जगह शॉटगन है. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा से लेकर दुनिया भर की शूटिंग रेंज तक, मिराज का सफ़र उन्हें ऐसी जगहों पर ले गया है, जिनकी उन्होंने खेल की दुनिया में कदम रखते समय कभी कल्पना भी नहीं की थी.

आइची-नागोया एशियाई खेलों में, वह घुड़सवार श्रुति वोरा के बाद भारतीय दल के दूसरे सबसे उम्रदराज़ सदस्य होंगे और अपने चौथे कॉन्टिनेंटल गेम्स में हिस्सा लेंगे. फिर भी, शूटिंग कभी उनकी किस्मत में नहीं थी. मिराज याद करते हैं,"जब 1994 में यह सब शुरू हुआ, तब मैं क्रिकेट खेल रहा था."

बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज, जो आमतौर पर नंबर 3 पर खेलने आते थे, उन्होंने 1996 में जामिया मिलिया इस्लामिया में शामिल होने से पहले सीएके नायडू और विनू मांकड़ ट्रॉफी प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला और विजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया. उनकी यूनिवर्सिटी टीम के साथियों में युवा वीरेंद्र सहवाग भी शामिल थे.

मिराज ने याद करते हुए कहा,"मैंने सहवाग के साथ खेला है और उनके साथ काफ़ी नेट प्रैक्टिस की है. उन्होंने हमारे साथ सिर्फ़ एक मैच खेला क्योंकि उसी साल वह भारत के लिए खेलने चले गए थे." लेकिन जहां क्रिकेट उनका जुनून था, वहीं शूटिंग धीरे-धीरे उन्हें अपनी ओर खींच रही थी.

मिराज के लिए बंदूकें कोई नई चीज़ नहीं थीं. वह बताते हैं कि उनका परिवार ज़मींदार था और उनके पास हमेशा से बंदूकें रही थीं. जवानी के दिनों में, उन्होंने एयर राइफ़ल और .22 राइफ़ल शूटिंग में भी हाथ आज़माया था और बुलंदशहर में जिला-स्तरीय थ्री-पोजिशन इवेंट में हिस्सा भी लिया था, जहां उन्होंने इनाम के तौर पर 30 रुपये जीते थे. उन्होंने हंसते हुए कहा,"मैंने उस पैसे से क्रिकेट बैट खरीदा था."

दिल्ली आने के बाद किस्मत उन्हें खेल के एक अलग रास्ते पर ले गई. मिराज अक्सर अपने एक भाई के साथ वीकेंड बिताते थे, जो भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन और एयर फ़ोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में सीनियर अफ़सर थे. एक दिन, उन्होंने अपने भाई को अपनी बंदूक साफ करते हुए देखा. मिराज ने कहा,"मैंने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली रेंज में एक कॉम्पिटिशन है... करणी सिंह शूटिंग रेंज में नेशनल कॉम्पिटिशन. तो मैं भी उत्सुकता में वहां चला गया."

वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया. उस रेंज में भारत के कई बड़े शूटर मौजूद थे, जिनमें एशियन गेम्स में शॉटगन गोल्ड मेडल जीतने वाले राजा रणधीर सिंह, ओलंपियन गुरबीर सिंह - जो पूर्व ट्रैप वर्ल्ड चैंपियन मानवजीत सिंह संधू के पिता हैं - और ज़ोरावर सिंह संधू के पिता शामिल थे, जो खुद भी इस खेल की एक जानी-मानी हस्ती थे. वे कहते हैं,"इस खेल ने मुझे बहुत आकर्षित किया."

खुद भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का विचार एक साल बाद और पक्का हो गया. 1995 में, मेराज का परिवार प्रगति मैदान (जिसे अब भारत मंडपम कहा जाता है) में एक रेस्टोरेंट चलाता था. इसके साथ ही वे दो कियोस्क और 'हमारी गली' नाम से एक कबाब आउटलेट भी चलाते थे. एक दिन, उनके कुछ रिश्तेदार शूटिंग के 'प्री-नेशनल' कॉम्पिटिशन से लौटकर रेस्टोरेंट आए.

मिराज ने कहा,"उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और क्वालिफाई कर लिया. मैंने तय किया कि अगले साल से मैं भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा. इसलिए, उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर करवा दिया."

अगले कुछ सालों तक मेराज ने ट्रैप और स्कीट, दोनों में हाथ आजमाया. फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया. 1999 में चेन्नई में हुए एक कॉम्पिटिशन में मेराज का मुकाबला स्कीट शूट-ऑफ में रोंजन सोढ़ी से हुआ. रोंजन सोढ़ी वही खिलाड़ी थे जिन्होंने बाद में एशियन गेम्स में डबल ट्रैप में गोल्ड मेडल जीता और प्रतिष्ठित खेल रत्न अवॉर्ड भी हासिल किया.

मिराज ने बताया,"मेरे शुरुआती डबल शॉट्स चूक गए. मुझे लगा कि वह (रोंजन) जीत जाएगा. लेकिन वह भी अपने दोनों टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया. अगले राउंड में मैं जीत गया." उस जीत ने सब कुछ तय कर दिया. मिराज ने बताया,"उसके बाद, स्कीट ही मेरी जिंदगी बन गई. मैंने दोबारा कभी ट्रैप गन नहीं उठाई और 1999 में पूरी तरह से स्कीट पर ध्यान देने लगा." इस फैसले ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. मिराज ने कहा,"आज मैं जो कुछ भी हूं, स्कीट की वजह से हूं. मेरा नाम, मेरी शोहरत है."

मेराज 2016 के रियो ओलंपिक में शॉटगन स्कीट इवेंट के लिए क्वालिफ़ाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे. इस खेल ने उन्हें दो ओलंपिक तक पहुँचाया और वर्ल्ड कप में मेडल दिलाए, जिनमें एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल शामिल है. लेकिन इस सफ़र में कई उतार-चढ़ाव भी आए. किसी भी लंबे स्पोर्ट्स करियर की तरह, इसमें दिल टूटने वाले पल भी थे.

मेराज 2018 में जकार्ता और 2022 में हांगझोऊ में हुए एशियाई खेलों में बहुत कम अंतर से जगह बनाने से चूक गए. मिराज ने कहा,"मैं बहुत निराश था. मैं बहुत कम अंतर से जगह बनाने से चूक गया था."

अब, उन मौकों को गंवाने के बाद, वह फिर से कॉन्टिनेंटल स्टेज पर लौट आए हैं. उन्होंने पहली बार 2006 में दोहा में एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था. 2014 में इंचियोन में, वह मेडल जीतने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल में पांचवें स्थान पर रहे. हालांकि, 50 साल की उम्र में भी वह उम्मीदों का बोझ नहीं लेना चाहते.

शायद मेराज के लंबे करियर को इससे बेहतर कुछ और नहीं दिखा सकता कि उनके और वैभव सूर्यवंशी के बीच उम्र का 35 साल का फ़ासला है, वैभव एक युवा क्रिकेट सेंसेशन हैं और भारत की एशियाई खेलों की टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं. मिराज ने कहा,"जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, तब उनका (सूर्यवंशी का) जन्म हुआ होगा."

यह तुलना लगभग कविता जैसी है. सूर्यवंशी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसका सपना कभी मेराज ने देखा था- एक युवा क्रिकेटर जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है. तो, क्या इस अनुभवी खिलाड़ी के पास उस युवा के लिए कोई सलाह है? उन्होंने कहा,"50 साल की उम्र अब 20 साल जैसी है, आप जानते हैं. उनके पास जवानी है, लेकिन मेरे पास अनुभव है,"

मेराज ने हंसते हुए कहा. फिर वह बात आती है जो शायद उनके पूरे सफ़र को सबसे बेहतर तरीके से बयां करती है,"उनके अंदर जोश है और मेरे अंदर होश है." और तीन दशक, दो ओलंपिक, चार एशियाई खेलों और 30 रुपये के क्रिकेट बैट से शुरू हुए खेल के सफ़र के बाद भी, यह अनुभवी शूटर अभी भी अपने अगले लक्ष्य का पीछा कर रहा है.

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